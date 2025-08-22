Home Credit Việt Nam công bố báo cáo phát triển bền vững 2024

Báo cáo phát triển bền vững năm 2024 của Home Credit nhấn mạnh định hướng lấy con người làm trọng tâm, nhằm mang lại giá trị thiết thực, lâu dài cho các bên liên quan.

Báo cáo xây theo tiêu chuẩn khung Báo cáo phát triển bền vững châu Âu (European Sustainability Reporting Standards - ESRS) và chỉ thị Báo cáo phát triển bền vững doanh nghiệp (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD).

Ông Jakub Kudrna, Giám đốc chiến lược kinh doanh kiêm Chủ tịch ban chỉ đạo ESG của Home Credit Việt Nam, cho biết mỗi sáng kiến đều được xây dựng và thực hiện bài bản. Mục tiêu mà công ty hướng đến là mang lại giá trị thiết thực và lâu dài cho các bên liên quan, từ khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, nhân viên, cho đến chính phủ, cộng đồng.

"Chúng tôi cam kết không ngừng đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Nguyên tắc này là kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động phát triển bền vững trong năm 2024", ông Jakub Kudrna nêu trong báo cáo.

Ông Jakub Kudrna cùng đội ngũ nhân viên. Ảnh: Home Credit

Dựa trên cốt lõi con người, cam kết phát triển bền vững của Home Credit được hiện thực hóa thông qua 6 trụ cột chiến lược. Các trụ cột gồm: tài chính có trách nhiệm, tài chính toàn diện, trao quyền trong môi trường chuyển đổi số, lực lượng lao động đa dạng, cộng đồng bền vững và tăng trưởng kinh tế. Trong báo cáo này, đơn vị đã chủ động cải thiện phương pháp thu thập dữ liệu và báo cáo, thể hiện tính minh bạch, nâng cao chất lượng, củng cố lòng tin của các bên liên quan.

Theo báo cáo, trong năm 2024 các hoạt động hỗ trợ cộng đồng của công ty đã tạo ra nhiều tác động tích cực. Đơn vị đã xây mới và cải tạo nhiều điểm trường tại các khu vực khó khăn ở Gia Lai, Nghệ An, Đăk Lăk... mang lại cơ hội học tập tốt hơn cho 2.700 trẻ em.

Ngoài những chương trình do công ty triển khai, nhiều nhân viên cũng được truyền cảm hứng để chủ động tổ chức các chuyến đi thiện nguyện. Tổng số tiền mà Home Credit Việt Nam và cá nhân các nhân sự đã đóng góp cho cộng đồng trong năm 2024 đạt hơn 8,3 tỷ đồng.

Công ty còn đạt nhiều bước tiến mới trong việc thúc đẩy môi trường làm việc đa dạng, công bằng, hòa nhập (DEI). Tỷ lệ lao động nữ được duy trì ổn định qua nhiều năm, tương đương khoảng 60% lực lượng lao động, trong đó nhóm nhân tài nữ trong lĩnh vực công nghệ không ngừng gia tăng.

Lễ khởi công xây hai phòng học và nhà vệ sinh tại trường Phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tân Lập tỉnh Điện Biên. Ảnh: Home Credit

Với định hướng con người là trọng tâm, Home Credit Việt Nam coi trọng việc đào tạo nhân tài. Theo đơn vị, nguồn nhân lực tốt là khoản đầu tư dài hạn giúp nâng cao năng lực của cả tổ chức. Mỗi nhân sự được khuyến khích xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp riêng, cùng sự cố vấn chuyên môn từ cấp lãnh đạo.

Việc không ngừng phát triển nguồn nhân lực giúp đơn vị liên tục được vinh danh trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Tại lễ trao giải HR Asia Awards 2025, tổ chức ngày 14/8, Home Credit tiếp tục được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á lần thứ 5 liên tiếp. Giải thưởng được bình chọn bởi HR Asia, một trong những tạp chí nhân sự hàng đầu châu Á.

Bên cạnh nhân lực, quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro tiếp tục là nền tảng cốt lõi của công ty. Trong năm 2024, đơn vị ghi nhận tỷ lệ nợ xấu (NPL) chỉ 1,76% - thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành là 8,4%, cải thiện so với mức 2,49% của năm 2023.

Theo đại diện doanh nghiệp, kết quả trên thể hiện năng lực quản trị rủi ro và nguyên tắc cho vay có trách nhiệm luôn được công ty tuân thủ.

Doanh nghiệp được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm dài hạn nhà phát hành lần đầu ở mức điểm A với triển vọng ổn định. FiinRatings ghi nhận Home Credit Việt Nam là doanh nghiệp phục hồi hiệu quả nhất trong ngành tài chính tiêu dùng năm 2024. Công ty đạt lợi nhuận ròng 1.291 tỷ đồng, tăng gần 244% so với năm 2023.

Doanh nghiệp được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á lần thứ 5 liên tiếp. Ảnh: Home Credit

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Home Credit cũng đẩy mạnh hợp tác các đối tác lớn, cung cấp nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho sản phẩm xanh như: xe điện của VinFast, Honda. Việc hợp tác này nhằm góp phần thúc đẩy thói quen tiêu dùng xanh trong cộng đồng.

Các năm qua, đơn vị liên tục giám sát và tính toán dấu chân carbon tham chiếu theo chuẩn ISO14064. Trên cơ sở giám sát, doanh nghiệp đưa ra nhiều sáng kiến để giảm dấu chân carbon, đơn cử như: dự án tái chế nội bộ Home Green, hay áp dụng hệ thống cảm biến năng lượng tại văn phòng...

Nhờ các sáng kiến tiết kiệm năng lượng tại nơi làm việc, báo cáo cho biết trong năm 2024, lượng phát thải phạm vi 2 (tiêu thụ năng lượng như điện, nước...) của Home Credit đã được giảm thiểu đáng kể.

Báo cáo phát triển bền vững năm 2024 của đơn vị. Ảnh: Home Credit

Nỗ lực trong hành trình phát triển bền vững, suốt ba năm liên tiếp, Home Credit được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam. Đồng thời công ty cũng có mặt trong Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn. Bên cạnh đó, giải thưởng CSR & ESG toàn cầu ghi nhận Home Credit là Doanh nghiệp tiên phong phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội toàn cầu trong 4 năm qua.

Hoàng Đan