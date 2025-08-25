Home Credit vào top 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á' 5 năm liền

Home Credit xây dựng môi trường nhân văn, đặt con người làm trọng tâm, chú trọng đào tạo chuyên môn và kỹ năng cho nhân viên, được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất châu Á.

Lễ trao giải do Tạp chí HR Asia tổ chức tại TP HCM hôm 14/8. "Nơi làm việc tốt nhất châu Á", thuộc giải thưởng HR Asia Award 2025, bình chọn, dựa trên khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên tại các doanh nghiệp.

Bà Văn Thị Hồng Hạnh (trái), Giám đốc nhân sự tại Home Credit Việt Nam nhận giải từ HR Asia ngày 14/8. Ảnh: Home Credit

Với chủ đề "Sức mạnh đa thế hệ", giải thưởng năm nay tôn vinh những doanh nghiệp đang xây dựng lực lượng lao động đa thế hệ, không chỉ thu hút, giữ chân và gắn kết nhân tài ở mọi độ tuổi, mà còn có thể khai phóng được sức mạnh của sự đa dạng đó. Tại đây, Home Credit được đánh giá cao về mức độ gắn kết nhân viên và văn hóa làm việc xuất sắc.

Kết quả khảo sát nội bộ Home Credit cho thấy, năm qua công ty ghi nhận 94% nhân viên tự hào khi nói về môi trường làm việc. Chỉ số eNPS đo lường mức độ hài lòng của nhân sự toàn công ty đạt 72 điểm, tỷ lệ giữ chân nhân viên luôn không ngừng cải thiện qua từng năm

Theo HR Asia, các doanh nghiệp được lựa chọn phải đáp ứng nhiều tiêu chí như khả năng thu hút và giữ chân nhân tài, thu hẹp khoảng cách kỹ năng giữa các thế hệ, đáp ứng kỳ vọng đa dạng của lực lượng lao động, gắn kết đội ngũ và xây dựng tổ chức sẵn sàng cho tương lai.

Đại diện Home Credit Việt Nam chụp ảnh lưu niệm sau buổi nhận giải từ HR Asia ngày 14/8. Ảnh: Home Credit

Trong nhiều năm qua, chiến lược nhân sự của Home Credit tập trung vào hai trụ cột: xây dựng văn hóa học tập suốt đời và phát triển văn hóa đa dạng, công bằng, hòa nhập (DEI). Đây được xem là nền tảng giúp kết nối các thế hệ, thu hẹp khoảng cách kỹ năng và phát huy sức mạnh tập thể.

Với khoảng 6.700 nhân viên, công ty đã tạo môi trường gắn kết cho lực lượng lao động đa quốc tịch, trải dài từ Gen X, Gen Y đến Gen Z. Năm 2024, Home Credit ghi nhận 724.889 giờ đào tạo, trung bình mỗi nhân viên tham gia 116 giờ học. Các khóa học đạt mức hài lòng 4,83 trên 5 điểm.

Một buổi đào tạo tại Home Credit với sự tham gia của nhân sự từ nhiều phòng ban. Ảnh: Home Credit

Văn hóa học tập trọn đời trở thành DNA của doanh nghiệp. Công ty tài trợ khóa học nhóm hoặc cá nhân, cá nhân hóa hành trình học tập và cung cấp nền tảng Udemy cho nhân sự. Song song, chương trình "Home-Schooled Expert Series" tổ chức hằng tuần, mang đến kiến thức về kỹ năng, công nghệ, do chính chuyên gia nội bộ và đối tác dẫn dắt. Các khóa "Emerging Leadership" và "Elite Leadership Program" cũng được triển khai định kỳ, nhằm nâng cao năng lực quản lý cho các cấp lãnh đạo.

Kết hợp văn hóa DEI, Home Credit xây dựng môi trường nơi sự khác biệt được tôn vinh, mọi cá nhân đều có cơ hội phát triển công bằng, bất kể tuổi tác hay nền tảng.

"Danh hiệu này là động lực để chúng tôi không ngừng nâng tầm trải nghiệm nhân viên, củng cố văn hóa gắn kết, tăng cường hợp tác liên thế hệ và xây dựng một tổ chức bền vững, nơi mọi thế hệ cùng phát triển", bà Văn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc nhân sự Home Credit Việt Nam chia sẻ.

Thái Anh