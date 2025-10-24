Home Credit triển khai chiến dịch 'Mùa rộn ràng, tràn ưu đãi'

Home Credit tặng voucher 800.000 đồng cho khách hàng, cùng nhiều ưu đãi trong chiến dịch "Mùa rộn ràng, tràn ưu đãi", giúp người tiêu dùng giảm bớt gánh nặng tài chính dịp cuối năm.

Ba tuần nay, chị Thanh Lan (35 tuổi), công nhân tại một khu công nghiệp ở Đồng Nai, đều lặp lại thói quen tan ca mở điện thoại lướt qua các ứng dụng mua sắm rồi nhanh chóng tắt đi với tiếng thở dài.

Danh sách những thứ cần chi tiêu cho dịp cuối năm trong sổ tay của chị ngày một nhiều: sửa lại xe máy cũ cho con trai lớn, gửi một khoản tiết kiệm về quê cho bố mẹ, thay tấm tôn mới cho mái nhà đã thấm dột...

"Tính sơ sơ cũng hơn hai chục triệu, một khoản không nhỏ với thu nhập của hai vợ chồng. Quảng cáo giảm giá thì nhiều, nhưng khoản tiền mặt cần để giải quyết việc cấp bách thì không biết tìm ở đâu", chị Lan chia sẻ.

Câu chuyện của chị Lan phản ánh thực tế chung của nhiều gia đình Việt. Giai đoạn cuối năm, đặc biệt là trước Tết Nguyên đán, người tiêu dùng phải đối mặt với hàng loạt khoản chi lớn. Theo Khảo sát người tiêu dùng năm 2025 của PwC Việt Nam, 48% người Việt coi bất ổn kinh tế là mối đe dọa lớn nhất trong 12 tháng tới, tỷ lệ cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Lạm phát và áp lực chi tiêu khiến giá cả trở thành mối quan tâm hàng đầu trong hành vi tiêu dùng năm nay.

Người tiêu dùng đối mặt với nỗi lo giá cả thường trực vào dịp cuối năm. Ảnh: Việt Hưng

Trước nhu cầu tài chính cấp bách của người tiêu dùng, thị trường xuất hiện nhiều chương trình "siêu sale" hay hoàn tiền. Tuy nhiên, phần lớn ưu đãi này chỉ áp dụng cho mua sắm hàng hóa hoặc có điều kiện phức tạp, không giải quyết được nhu cầu tiền mặt ngay lập tức.

Từ thực tế đó, Home Credit Việt Nam triển khai chiến dịch "Mùa rộn ràng, tràn ưu đãi" với nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực cho người tiêu dùng. Cụ thể, từ 1/10 đến hết 31/1/2026, khách hàng ký hợp đồng vay tiền mặt trực tuyến từ 20 đến 50 triệu đồng sẽ nhận voucher trị giá 800.000 đồng, được trừ thẳng vào kỳ thanh toán đầu tiên.

Home Credit hỗ trợ trực tiếp 800.000 đồng vào kỳ trả góp đầu tiên để hỗ trợ khách hàng. Ảnh: Home Credit

Theo đại diện Home Credit, việc giảm ngay chi phí trả nợ ban đầu đóng vai trò như một "khoảng đệm" tài chính, giúp người vay an tâm hơn khi tiếp cận khoản vốn cần thiết mà không bị áp lực ngay từ tháng đầu tiên.

Không dừng ở các sản phẩm cho vay, Home Credit xây dựng một hệ sinh thái tài chính số nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng trong đời sống hàng ngày. Trong đó, thẻ tín dụng Home Credit được tích hợp tính năng thanh toán không tiếp xúc qua Google Pay từ tháng 6/2025, giúp người dùng giao dịch nhanh chóng bằng điện thoại và nhận hoàn tiền tới 10% khi mua sắm tại siêu thị, trên sàn thương mại điện tử hay khi ăn uống.

Bên cạnh đó, tài khoản trả sau Home PayLater mang đến lựa chọn linh hoạt cho khách hàng khi có thể dễ dàng sở hữu sản phẩm, chia nhỏ chi phí và giảm áp lực thanh toán ngay lập tức. Home Credit còn gia tăng trải nghiệm người dùng bằng chương trình "Đập hộp mỗi ngày - Săn quà 5 tỷ", theo đó mỗi giao dịch qua thẻ tín dụng hoặc Home PayLater đều mang lại một lượt chơi trên ứng dụng, mở ra cơ hội trúng thưởng giá trị lên tới 100 triệu đồng.

Đại diện doanh nghiệp kỳ vọng, thông qua việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện và linh hoạt, Home Credit sẽ trở thành đối tác đồng hành tin cậy, mang đến cho người dùng sự an tâm và tự tin khi đối mặt với áp lực chi tiêu vào thời điểm cuối năm.

