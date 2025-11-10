Home Credit ra tính năng hoàn tiền cho thẻ tín dụng

Home Credit giới thiệu tính năng hoàn tiền linh hoạt, giúp chủ thẻ tín dụng tối ưu hóa lợi ích, nhận ưu đãi đến 10% và quản lý tài chính hiệu quả.

Tính năng mới ra mắt ngày 1/11, nhằm đáp ứng xu hướng cá nhân hoá. Tính năng cho phép chủ thẻ chủ động lựa chọn gói hoàn tiền cho nhiều loại chi tiêu khác nhau, thay vì bị giới hạn bởi chính sách cố định.

Khách hàng có thể chọn một trong 5 tùy chọn hoàn tiền, thiết kế riêng ngay trên ứng dụng Home Credit. Mỗi tùy chọn đều mang lại mức hoàn tiền đến 10% cho các danh mục chi tiêu đã chọn, với tổng giá trị hoàn tiền lên đến 300.000 đồng mỗi tháng.

Khách hàng tham khảo tính năng hoàn tiền linh hoạt trên thẻ tín dụng. Ảnh: Home Credit

Cụ thể, 5 gói gồm: Gia đình (chi tiêu thiết yếu siêu thị, điện máy, hóa đơn sinh hoạt); tận hưởng (hoàn tiền ẩm thực, spa, lưu trú, chuyến đi xa); Sống số (thương mại điện tử, giao đồ ăn, đặt xe công nghệ); Thiết yếu (giao đồ ăn, cửa hàng tiện lợi, thương mại điện tử); Tiêu chuẩn (cân bằng siêu thị, ăn uống, mua sắm trực tuyến).

Điểm khác biệt của sản phẩm nằm ở khả năng chủ động điều chỉnh tùy chọn hoàn tiền hàng tháng. Chẳng hạn, nếu tháng này ưu tiên cho việc mua sắm, người dùng có thể chọn gói Sống số hoặc Thiết yếu để hưởng 10% hoàn tiền, nhưng tháng sau khi có kế hoạch du lịch, họ có thể chuyển sang gói Tận hưởng để thu về 10% hoàn tiền cho các chi phí lưu trú, ẩm thực. Việc chủ động điều chỉnh hàng tháng này giúp khách hàng không bỏ lỡ cơ hội nhận về tổng giá trị hoàn tiền tới 300.000 đồng mỗi tháng.

Người dùng có thể thanh toán không chạm bằng thẻ tín dụng Home Credit. Ảnh: Home Credit

Theo đại diện Home Credit, tính năng mới là bước tiến chiến lược trong việc trao quyền chủ động cho người dùng. Với sự linh hoạt, minh bạch và khả năng cá nhân hóa cao, Home Credit đang từng bước biến chiếc thẻ tín dụng từ công cụ thanh toán thông thường thành trợ lý tài chính thông minh, đồng hành cùng khách hàng trong mọi hoạt động chi tiêu hằng ngày.

"Hoàn tiền linh hoạt" trên thẻ tín dụng Home Credit được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu khách hàng, trong bối cảnh thói quen chi tiêu trong thời đại số không còn đi theo khuôn mẫu cố định. Khi thực hiện nghiên cứu chuyên sâu, công ty nhận thấy ngân sách chi tiêu của khách hàng ngày càng năng động, thường xuyên dịch chuyển giữa các danh mục khác nhau theo thời gian. Do đó, tính năng này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu về giải pháp tài chính có thể thích ứng nhanh chóng và được cá nhân hóa cao.

Đơn vị nhận hai giải thưởng từ Visa. Ảnh: Home Credit

Cùng đó, Home Credit còn cung cấp bộ công cụ quản lý toàn diện trên ứng dụng, cho phép theo dõi và kiểm soát chi tiêu, chủ động đặt hạn mức, giới hạn số lượt giao dịch, hay lập tức khóa thẻ khi có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào. Song song, doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình như "Đập hộp mỗi ngày - săn quà 5 tỷ" diễn ra từ ngày 1/10 đến 15/2/2026. Chủ thẻ tín dụng và tài khoản trả sau Home PayLater có cơ hội nhận thưởng hoàn tiền lên đến 100 triệu đồng khi thực hiện giao dịch và nhận lượt "đập hộp". Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Những nỗ lực trong việc đổi mới sản phẩm và đặt khách hàng làm trung tâm đã giúp Home Credit được Visa Việt Nam vinh danh với hai giải thưởng: "Công ty tài chính dẫn đầu về tổng doanh số giao dịch thẻ 2025" và "Công ty tài chính có tốc độ tăng trưởng vượt trội về doanh số giao dịch thẻ 2025".

Hoàng Đan