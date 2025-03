Home Credit nhận giải thưởng về tiên phong phát triển bền vững

TP HCMHome Credit lần thứ 5 được vinh danh hạng mục "Doanh nghiệp tiên phong phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội toàn cầu" tại Global CSR & ESG Summit & Awards.

Hội nghị và Lễ trao giải Doanh nghiệp Phát triển bền vững và Trách nhiệm xã hội Toàn cầu (Global CSR & ESG Summit & Awards) là một trong những sự kiện và giải thưởng danh giá, lâu đời trong lĩnh vực phát triển bền vững tại châu Á.

Với chủ đề "Scaling Impact and Redefining Value in Sustainability" (Mở rộng tác động và định nghĩa lại giá trị của phát triển bền vững), hội nghị tập trung vào cách các doanh nghiệp gia tăng tác động bền vững song song với tăng trưởng lợi nhuận, nhấn mạnh sự chuyển dịch từ việc tuân thủ quy định sang tạo ra giá trị thực trong phát triển bền vững. Sự kiện quy tụ nhiều lãnh đạo và chuyên gia trong khu vực để cùng thảo luận về các chiến lược, giải pháp đổi mới.

Lễ trao giải cũng ghi nhận các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội và có sáng kiến ESG (môi trường; xã hội, quản trị) nổi bật, mang lại giá trị trên phạm vi quốc tế. Home Credit góp mặt trong danh sách các công ty thắng giải và đạt hạng Vàng.

Ông Jakub Kudrna - Giám đốc Chiến lược kinh doanh kiêm Chủ tịch Ban chỉ đạo ESG của Home Credit Việt Nam (bên phải) nhận giải thưởng CSR & ESG 2025. Ảnh: Home Credit

Để nhận giải tại hạng mục này, doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều tiêu chí bao gồm: đóng góp tích cực trong các chương trình hỗ trợ cộng đồng, phổ cập giáo dục, trao quyền cho phụ nữ, xây dựng môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Đồng thời, đơn vị cần duy trì chiến lược phát triển bền vững dài hạn, đạt kết quả tài chính vững mạnh và đảm bảo hệ thống báo cáo ESG minh bạch.

Tại phiên thảo luận "Tích hợp ESG vào chiến lược doanh nghiệp để tạo tác động lâu dài", ông Jakub Kudrna - Giám đốc Chiến lược kinh doanh kiêm Chủ tịch Ban chỉ đạo ESG tại Home Credit Việt Nam nhấn mạnh, trong suốt 17 năm hoạt động, đơn vị tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh và mọi hoạt động vận hành.

"Chúng tôi tin rằng phát triển bền vững giúp tăng cường niềm tin của khách hàng, thu hút nhân tài và tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn, từ đó, thúc đẩy hiệu quả kinh doanh", ông nói thêm.

Ông Jakub Kudrna (giữa) chia sẻ trong phiên thảo luận. Ảnh: Home Credit

Một số doanh nghiệp khác cũng chia sẻ cách tiếp cận tương tự, khẳng định ESG không phải là xu hướng, cần được đưa vào từng hoạt động và mang lại tác động bền vững cho doanh nghiệp. Trong đó, mỗi đơn vị có một hướng đi riêng, phù hợp với đặc thù ngành nghề và giá trị cốt lõi.

Đối với một công ty tài chính tiêu dùng như Home Credit, ông Jakub cho rằng việc tích hợp các nguyên tắc ESG vào chiến lược cốt lõi và hoạt động vận hành là một trong những điều kiện tiên quyết để thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành.

Trong năm 2024, Home Credit triển khai nhiều hoạt động nâng cao kiến thức tài chính cho cộng đồng, riêng các nội dung trên kênh trực tuyến đã ghi nhận hơn 12 triệu lượt tiếp cận. Song song, doanh nghiệp tổ chức chuỗi hội thảo tại các trường đại học để phổ cập kiến thức tài chính tới hơn 11.000 sinh viên. Đối với các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, Home Credit phát hành và gửi tặng cẩm nang quản lý tài chính, đồng thời, trực tiếp đào tạo cho hơn 850 người.

Với sứ mệnh mang đến các giải pháp tài chính toàn diện, Home Credit đầu tư vào nền tảng số, nâng cấp ứng dụng di động và phát triển sản phẩm tài chính mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp chú trọng đổi mới và tích hợp công nghệ vào các hoạt động vận hành, nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo đảm an toàn, bảo mật cho khách hàng, hướng đến sự phát triển bền vững.

Đại diện Home Credit nhận chiến thắng lần thứ 5 tại giải thưởng uy tín về phát triển bền vững. Ảnh: Home Credit

Những nỗ lực này tạo nên giá trị thiết thực cho cộng đồng, đồng thời, hỗ trợ Home Credit trên con đường phát triển bền vững. Doanh nghiệp duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, mức chuẩn theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, trong khi lượng khách hàng không ngừng gia tăng.

Với chiến lược ESG mang đến tác động lâu dài, Home Credit ghi dấu ấn với loạt thành tích khác như ba năm liền lọt Top 100 Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng, hai lần có tên trong danh sách 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu (CSA) của Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư.

Nhật Lệ