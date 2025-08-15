Home Credit hỗ trợ tài chính học sinh, sinh viên mùa tựu trường

Home Credit Việt Nam hỗ trợ trả góp 0%, vay tiền mặt linh hoạt và ưu đãi thẻ tín dụng, hỗ trợ phụ huynh giảm áp lực tài chính trong mùa tựu trường.

Chương trình thuộc chiến dịch "Tài chính sẵn sàng, cùng con đến trường", gồm các giải pháp tài chính thiết thực, giúp phụ huynh chủ động hơn trong chi tiêu và chuẩn bị cho con nhập học. Theo đó, Home Credit hợp tác các hệ thống bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, FPT Shop, CellphoneS, Honda và VinFast.

Các đơn vị mang đến gói thanh toán trả góp 0% cho điện thoại, laptop, máy tính bảng, cùng xe máy xăng và xe máy điện. Chính sách trả trước từ 0 đồng và kỳ hạn linh hoạt đến 24 tháng giúp phụ huynh không cần một khoản chi lớn ngay từ đầu.

Các ưu đãi của công ty trong mùa tựu trường. Ảnh: Home Credit

Bên cạnh hỗ trợ mua sắm thiết bị, Home Credit còn cung cấp giải pháp vay tiền mặt nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu nộp học phí. Hạn mức chương trình từ 5 đến 250 triệu đồng, thủ tục phê duyệt nhanh, giải ngân gần như ngay lập tức. Kỳ hạn trả góp có thể kéo dài đến 57 tháng, giúp chia nhỏ khoản phải trả và giảm áp lực ngân sách gia đình. Với chủ thẻ tín dụng Home Credit, khách hàng được giảm 400.000 đồng cho hóa đơn từ 8 triệu đồng khi mua hàng tại FPT Shop và CellphoneS đến hết ngày 31/8.

Song song, doanh nghiệp duy trì cam kết vì cộng đồng qua chương trình "Home Love". Mỗi hợp đồng tín dụng mở mới sẽ đóng góp 10.000 đồng vào quỹ phối hợp cùng Quỹ Hy vọng để cải tạo, xây mới điểm trường tại các khu vực khó khăn như Thanh Hóa và Điện Biên.

Công trình hỗ trợ các điểm trường khó khăn tại Gia Lai của chương trình "Home Love". Ảnh: Home Credit

Ông Jakub Kudrna, Giám đốc Chiến lược kinh doanh của Home Credit cho biết, cha mẹ luôn mong muốn con mình sẵn sàng và tự tin nhất cho năm học mới. "Chương trình của chúng tôi hướng đến cung cấp hỗ trợ tài chính thiết thực, góp phần xây dựng tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ", ông Jakub Kudrna nói.

Theo đơn vị, những giải pháp này không dừng ở con số hay hợp đồng, mà còn là điểm tựa giúp nhiều gia đình vững vàng hơn. Tại Củ Chi (TP HCM), bà Hồng Dung, công nhân may một mình nuôi ba con, nhận tin con trai đỗ đại học nhưng cùng lúc đối diện gánh nặng học phí, laptop và phương tiện đi lại. Nhờ khoản vay hơn 40 triệu đồng được duyệt nhanh từ Home Credit, bà kịp thời chi trả chi phí cần thiết và bớt lo lắng về tài chính.

Bà Hồng Dung, Củ Chi (TP HCM) kịp thời chi trả chi phí cần thiết cho con trai vào đại học nhờ khoản vay của doanh nghiệp. Ảnh: Home Credit

Ở Hà Quảng (Cao Bằng), bà Hoàng Thị Hường, giáo viên với 24 năm công tác, đồng thời là mẹ đơn thân cũng đối diện bài toán mua laptop cho con trai vào đại học trong khi thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt. Chương trình trả góp của công ty giúp bà mua sắm được thiết bị cần thiết cho con, đồng thời giảm áp lực ngân sách hàng tháng.

"Từ lúc có Home Credit hỗ trợ, tôi thấy việc chi tiêu của mình thoải mái hơn, không nặng nề về phần sinh hoạt phí nữa", bà Hường nói.

Ông Jakub Kudrna cho biết thêm, từ thành phố lớn đến vùng quê xa xôi, các giải pháp tài chính của Home Credit tạo hỗ trợ kịp thời, thêm niềm tin mỗi mùa tựu trường.

Hoàng Đan