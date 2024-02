Hôm nay trao giải Quả Bóng Vàng Việt Nam

TP HCMTiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Phạm Tuấn Hải có cơ hội giành Quả Bóng Vàng Việt Nam 2023 tại gala trao giải lúc 19h hôm nay 19/2.

Danh sách rút gọn Quả Bóng Vàng nam có thủ môn Đặng Văn Lâm (Bình Định), Bùi Hoàng Việt Anh (CAHN), Nguyễn Hoàng Đức (Thể Công), Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Hồ Tấn Tài (CAHN). Trong số này, Hoàng Đức và Tuấn Hải nhận nhiều phiếu bầu nhất.

Trong năm 2023, Hoàng Đức không được HLV Philippe Troussier trọng dụng ở ĐTQG, nhưng vẫn tỏa sáng ở cấp CLB với Thể Công. Bên cạnh sở trường giữ nhịp và phân phối bóng, tiền vệ 26 tuổi còn tham gia ghi bàn và kiến tạo, giúp đội nhà đứng thứ ba V-League và về nhì ở Cup Quốc gia. Hoàng Đức từng đoạt Quả Bóng Vàng 2021 rồi Quả Bóng Đồng 2022. Trước đây, anh thường dẫn người yêu đi nhận giải, nhưng tối nay Hoàng Đức sẽ cùng mẹ đến dự.

Hoàng Đức đoạt Quả Bóng Vàng 2021. Ảnh: Đức Đồng

Tuấn Hải cũng có cơ hội lớn giành Quả Bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Năm 2023, anh cùng Hà Nội FC về nhì V-League 2023. Tiền đạo 26 tuổi cũng gây tiếng vang lớn khi tỏa sáng ở AFC Champions League, với cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước Wuhan Three Towns của Trung Quốc.

Tính từ 2022, Tuấn Hải là cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn nhất, với 25 bàn - trong đó 20 bàn cho CLB và 5 cho đội tuyển. Tiền đạo sinh năm 1998 cũng sút xa giúp Việt Nam hạ Syria 1-0, trong trận giao hữu trên sân Thiên Trường ngày 20/6. Sau đó, anh ghi bàn ở trận giao hữu thắng Palestine 2-0 cũng trên sân Thiên Trường. Mới đây, Tuấn Hải lập siêu phẩm từ giữa sân vào lưới Bình Dương ở trận đấu bù vòng một V-League 2023-2024. Sau đó, anh nhận giải thưởng bàn thắng đẹp nhất tháng 11/2023.

Theo các chuyên gia, ba cầu thủ còn lại chỉ có cơ hội đoạt Quả Bóng Đồng, trong đó thủ môn Đặng Văn Lâm sáng cửa nhất.

Ở hạng mục nữ, Quả Bóng Vàng 2023 được dự báo có ít bất ngờ hơn. So với bốn đề cử rút gọn còn lại gồm Nguyễn Thị Thanh Nhã, Phạm Hải Yến (CLB Hà Nội), Nguyễn Thị Bích Thùy (CLB TP HCM) và Huỳnh Như (Lank FC), thủ môn Trần Thị Kim Thanh ghi dấu ấn đặc biệt. Tại World Cup nữ 2023, cô phá được quả phạt đền của tiền đạo siêu sao Alex Morgan trong trận ra quân thua Mỹ, và tỏa sáng với nhiều pha cứu thua xuất sắc khác. Ngoài ra, thủ môn người Long An còn giúp Việt Nam bảo vệ HC vàng SEA Games lần thứ tư liên tiếp, đồng thời cùng TP HCM vô địch Quốc gia. Bố mẹ Kim Thanh từ Long An sẽ có mặt tại Nhà hát Bến Thành, TP HCM hôm nay để chờ đón khoảnh khắc con gái được tôn vinh.

Tiền đạo Huỳnh Như - chủ nhân của Quả Bóng Vàng 2022 - nhiều khả năng sẽ giành Quả Bóng Bạc nhờ toả sáng trong màu áo Lank FC và chơi ổn định trong màu áo tuyển Việt Nam ở SEA Games 2023. Do cô đang thi đấu ở Bồ Đào Nha, bố mẹ sẽ từ Trà Vinh lên nhận giải thưởng thay con gái.

Trong khi đó, với những đóng góp trong màu áo CLB TP HCM và đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Bích Thuỳ cũng có cơ hội giành Quả Bóng Đồng.

Quả Bóng Vàng Futsal có năm đề cử rút gọn, gồm Phạm Đức Hòa, Nhan Gia Hưng, Châu Đoàn Phát, Hồ Văn Ý (đều của CLB Thái Sơn Nam) và Lâm Tấn Phát (Sahako). Tương tự, các đề cử rút gọn của giải Cầu thủ trẻ nam xuất sắc gồm Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam), Khuất Văn Khang (Thể Công), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa), giải Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc có Ngọc Minh Chuyên (Thái Nguyên), Vũ Thị Hoa (Hà Nội) và Vũ Thị Hoa (Hà Nam).

Giải ngoại binh xuất sắc chỉ có ba đề cử, gồm Bruno Cunha (Thể Công), Jhon Cley (HAGL) và Rafaelson (Nam Định).

Đức Đồng