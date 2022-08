Hôm nay, tôi đón cô gái quen trên Hẹn hò VnExpress về chung nhà

Bạn có dám đánh cược tình yêu vào Hẹn hò VnExpress không? Tôi đã làm điều đó, ngày hôm nay, 28 tháng tám, chúng tôi về chung nhà.

Độc giả thân mến, tôi biết chuyên mục Hẹn hò VnExpress đã giúp cho nhiều người tìm thấy nửa yêu thương, tôi cũng là một trong số đó. Cách đây hơn một năm, tôi gửi bài lên VnExpress và nhận được rất nhiều sự quan tâm của độc giả, trong số đó lại không em, người cùng tôi lên xe bông hôm nay. Tôi mở lòng trò chuyện với mọi người nhưng không hợp, thầm nghĩ chắc chưa đúng thời điểm nên dừng đi tìm nửa kia. Mãi đến khi giãn cách xã hội trở lại, tôi có dịp lượn lờ và bắt gặp bài viết của em. Định mệnh của tôi xuất hiện từ đây.

Sau khi tìm hiểu từ email, chat đến mạng xã hội, chúng tôi quyết định gặp nhau vào một buổi tối mùa thu. Tháng đó mưa có, nắng có nhưng gần như mỗi lần cả hai gặp nhau đều mưa. Từ lúc có cuộc hẹn đầu tiên đến lúc tỏ tình vẫn cứ mưa, trong khi những ngày kia thường không mưa. Lạ đời, nhiều người nói gặp nhau trời mưa là "định mệnh", chẳng lẽ thật?

>> Tròn một năm tôi được Hẹn hò VnExpress se duyên



Ngày đầu gặp em, ấn tượng trong tôi sâu sắc lắm. Em có đôi mắt to tròn và mùi hương tóc thơm mát, dễ chịu. Em mặc một chiếc đầm tím nhạt nhẹ nhàng, đúng gu tôi thích. Hôm đó, tôi và em đều trao cho nhau món quà nho nhỏ. Tôi tặng em chậu cây để bàn, lựa chậu có in chữ: "If you never go, you will never know" với hàm ý nhắn nhủ nên trao nhau thêm thời gian. Còn em tự tay làm cho tôi một chiếc bánh yến mạch vị matcha, vị tôi thích nhất. Do cùng quê, lại cách nhau chưa đến 10 km nên tôi và em sớm tìm thấy tiếng nói chung, vì thế cuộc trò chuyện rất cởi mở.



Trước khi tỏ tình hai tuần, tôi tặng em cuốn sách với tựa đề: "Hiểu về trái tim" muốn nói với em: "Hãy để ý đến cảm xúc anh dành cho em", để em cảm nhận được và sẵn sàng đón nhận tình yêu của tôi. Ngày tỏ tình em, tôi chuẩn bị một phần quà rất đơn giản, chỉ là chiếc hộp chứa một bức tượng ông bà ngâm chân và vài bông hoa bất tử. Em gật đầu cái rụp và thế là tôi bị mất nụ hôn đầu đời.



Những kỷ niệm được ghi chép lại từ ngày gặp nhau đến lúc kết hôn. Đi đến đâu tôi đều viết lại vào file word để ghi nhớ diễn biến cảm xúc, cũng như nhắc nhở phải luôn nhớ những ngày kỷ niệm. Tình đầu của tôi diễn ra như thế, và đây sẽ là tình cuối. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn Hẹn hò VnExpress đã se duyên cho chúng tôi. Chúc những độc giả độc thân sớm tìm được một nửa yêu thương của cuộc đời. Hãy mạnh dạn viết bài đi nhé! Chúc các bạn thành công.

Minh

