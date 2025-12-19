Hôm nay khởi công, khánh thành 234 công trình

Sáng 19/12, 234 dự án, công trình trên cả nước với tổng vốn 3,4 triệu tỷ đồng sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình trọng điểm được tổ chức tại 12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu trực tuyến. Dự án khu đô thị thể thao Olympic tại xã Thượng Phúc, Hà Nội, được chọn làm điểm cầu trung tâm, tượng trưng 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.

Chủ trương đầu tư khu đô thị thể thao Olympic đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua ngày 14/12. Dự án có quy mô khoảng 9.000 ha, tổng vốn dự kiến hơn 925.000 tỷ đồng, triển khai trên địa bàn 11 xã phía nam Hà Nội, gồm 4 dự án thành phần theo phân khu chức năng. Phân khu A phát triển đô thị mới theo mô hình TOD (đô thị nén), đóng vai trò đầu mối giao thông, kết nối và hỗ trợ khu liên hợp thể thao tại phân khu B.

Phân khu B là trung tâm đô thị thể thao và dịch vụ, gắn với khu liên hợp thể thao và sân vận động Trống Đồng đạt chuẩn quốc tế. Phân khu C và D tiếp tục phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với các công trình thể thao quy mô lớn, tạo không gian liên hoàn cho tập luyện, thi đấu và tổ chức sự kiện. Dự kiến khu liên hợp thể thao và sân vận động hoàn thành giữa năm 2030, toàn bộ dự án hoàn thành năm 2035.

Cùng ngày, Hà Nội khởi công trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với diện tích nghiên cứu khoảng 11.000 ha, gồm trục giao thông dài khoảng 80 km, công viên cảnh quan và vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha, cùng hơn 2.100 ha giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị.

Dự án kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 19 xã, phường, tổng vốn đầu tư 855.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030. Thành phố cũng khởi công khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại xã Phúc Thịnh; tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc; công viên hai bên sông Tô Lịch; đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Ở phía Nam, sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai, giai đoạn một khai trương chuyến bay đầu tiên sau 4 năm thi công. Giai đoạn một có diện tích 1.810 ha, khởi công tháng 1/2021, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, dự kiến khai thác thương mại giữa năm 2026.

Nhiều địa phương khác cũng khởi công, khánh thành các dự án lớn, như dự án thành phần 1 tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với vốn 3.299 tỷ đồng; dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt tại Dung Quất, vốn 10.000 tỷ đồng; cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, vốn 18.000 tỷ đồng; khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Vân Đồn, vốn 51.000 tỷ đồng; tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc, vốn 8.950 tỷ đồng; Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, vốn 2.240 tỷ đồng. Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế được khánh thành; tuyến chính cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau thông xe kỹ thuật.

Theo Bộ Xây dựng, 234 dự án, công trình được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, gồm 148 dự án khởi công và 86 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật. Trong đó có 38 dự án do các bộ, ngành làm chủ quản, 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty và 157 dự án do địa phương quản lý. Tổng vốn nhà nước khoảng 627.000 tỷ đồng, chiếm 18%; vốn ngoài ngân sách khoảng 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82%.

Họp với các bộ, ngành ngày 16/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - kinh tế quan trọng, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, đồng thời tạo khí thế mới thúc đẩy tăng trưởng trong những năm tới. Đây là lần thứ hai cả nước tổ chức lễ khởi công, khánh thành đồng loạt nhiều công trình trọng điểm, sau lần đầu vào ngày 19/8 với 250 dự án, tổng vốn 1,28 triệu tỷ đồng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

