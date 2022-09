Hôm nay hết hạn bình chọn Top 50 Startup Việt 2022

Vòng bình chọn của Startup Việt 2022 diễn ra đến hết ngày 9/9 và sẽ chọn ra 20 dự án khởi nghiệp vào vòng tiếp theo.

Cổng bình chọn của của chương trình sẽ đóng cửa lúc 23h59 hôm nay. Trước thời điểm đó, độc giả vẫn có thể tham gia chấm điểm cho các startup mình quan tâm bằng cách truy cập danh sách 50 startup tiêu biểu, chọn dự án và bấm Bình chọn. Việc chấm điểm phân theo ba tiêu chí: Tính độc đáo sáng tạo, Tiện ích công nghệ và Chất lượng sản phẩm, theo thang điểm từ 1 đến 5. Mỗi độc giả bình chọn tối thiểu một lần và tối đa 5 startup mỗi nhánh.

Sau hơn ba tuần, vòng bình chọn Startup Việt 2022 đã thu hút hàng nghìn lượt chấm điểm của độc giả dành cho 50 dự án. Số điểm này sẽ được cộng với điểm của ban chuyên môn để tìm ra 20 startup tiềm năng nhất vào vòng Bán kết. Kết quả của vòng bình chọn sẽ được công bố vào ngày 16/9.

Giao diện hiển thị kết quả điểm độc giả chấm cho một dự án tại Startup Việt 2022.

50 startup trong vòng này là các dự án đã vượt qua vòng sơ loại, được chọn từ hơn 300 hồ sơ gửi về chương trình. Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như: Công nghệ, Tài chính, Giáo dục, Vận tải, Thương mại điện tử, Nông nghiệp...

Trong các vòng tiếp theo, chất lượng của startup sẽ được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí về cơ cấu tổ chức, sản phẩm - dịch vụ, thị trường mục tiêu, mô hình kinh doanh, tiềm năng nhân rộng mô hình. Hội đồng chuyên môn của chương trình là các cố vấn, chuyên gia khởi nghiệp, nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm, doanh nhân khởi nghiệp thành công.

Startup Việt là sự kiện thường niên do VnExpress tổ chức nhằm tìm kiếm các dự án khởi nghiệp tiềm năng tại Việt Nam. Trong lần thứ sáu tổ chức, chương trình có chủ đề Kỷ nguyên sáng tạo - The New Era of Innovation. Tổng giải thưởng của cuộc thi là gần hai tỷ đồng, sẽ được trao cho các đội trong top 20. Trong đó, đội quán quân nhận giải gồm 50 triệu đồng tiền mặt và gói truyền thông trị giá 200 triệu đồng.