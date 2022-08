Hôm nay đóng cổng nhận hồ sơ Startup Việt 2022

0h đêm nay, cuộc thi Startup Việt 2022 sẽ ngừng nhận hồ sơ từ các công ty, dự án khởi nghiệp để chuyển sang vòng sơ loại.

Từ giờ đến khi vòng nhận hồ sơ đóng cổng, các dự án khởi nghiệp vẫn có thể tiếp tục gửi hồ sơ tham gia hoặc chỉnh sửa, cập nhật cho các hồ sơ đã đăng ký.

Đăng ký dự thi Startup Việt 2022

Start Việt là chương trình được giới khởi nghiệp quan tâm suốt 6 năm qua.

Từ ngày 13/6 đến nay, chương trình nhận được hàng trăm hồ sơ của các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam. Các công ty này thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như thương mại điện tử, logistic, thời trang, quản trị doanh nghiệp, phát triển phần mềm... Vòng hồ sơ cũng ghi nhận sự xuất hiện của một số công ty từng có sản phẩm thành công, nhưng tiếp tục tham gia chương trình với những dự án mới.

Nhiều hồ sơ đã có sản phẩm thực tế tương đối hoàn thiện, đã triển khai thực tế. Bên cạnh các dự án với ý tưởng và sản phẩm mới lạ, độc đáo, nhiều dự án giúp giải quyết các bài toán cũ, nhưng ứng dụng các phương thức quản trị mới, công nghệ hiện đại để mang lại hiệu quả tốt hơn.

Startup Việt là sự kiện thường niên do VnExpress tổ chức nhằm tìm kiếm các dự án khởi nghiệp tiềm năng tại Việt Nam. Trong lần thứ sáu tổ chức, chương trình có chủ đề Kỷ nguyên sáng tạo - The New Era of Innovation.

Tổng giải thưởng của cuộc thi là gần 2 tỷ đồng, sẽ được trao cho các đội trong top 20. Trong đó, đội quán quân nhận giải gồm 50 triệu đồng tiền mặt và gói truyền thông trị giá 200 triệu đồng.

Trong các vòng tiếp theo, chất lượng của startup sẽ được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí về tình hình tăng trưởng doanh số, năng lực tổ chức doanh nghiệp, tính phát triển bền vững, triển vọng ứng dụng quốc tế. Hội đồng chuyên môn của chương trình là các cố vấn, chuyên gia khởi nghiệp, nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm, doanh nhân khởi nghiệp thành công.

Lưu Quý