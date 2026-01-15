Hôm nay chia bảng ASEAN Cup 2026

IndonesiaVới tư cách đương kim vô địch, Việt Nam ở nhóm một và sẽ không cùng bảng Thái Lan ở lễ bốc thăm ASEAN Cup lúc 16h hôm nay 15/1.

ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 24/7 đến 26/8, ngay sau World Cup. 10 đội tham dự được chia làm hai bảng, mỗi bảng 5 đội, đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Trong lễ bốc thăm, các đội cùng nhóm hạt giống sẽ không ở chung bảng.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son chuyền bóng trong trận Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2024 trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan tối 5/1/2025. Ảnh: Đức Đồng

Nguyên tắc phân nhóm hạt giống dựa trên thành tích trung bình của hai kỳ gần nhất. Việt Nam và Thái Lan ở nhóm một, do cùng là nhà vô địch và á quân ở hai kỳ này. Malaysia và Singapore ở nhóm hai. Philippines và Indonesia nhóm ba. Campuchia và Myanmar nhóm bốn. Lào và một đội vượt qua vòng loại (Brunei hoặc Timor Leste) ở nhóm năm.

ASEAN Cup 2026 là kỳ thứ 16, sẽ kỷ niệm 30 năm giải đấu được thành lập. Trong 15 kỳ trước, Thái Lan đứng đầu với bảy lần vô địch, Singapore bốn lần, Việt Nam ba và Malaysia một lần đăng quang. Việt Nam là đương kim vô địch, sau khi thắng Thái Lan tổng tỷ số 5-3 ở hai lượt chung kết tháng 1/2025.

Thể thức kỳ này vẫn giống những kỳ gần đây. Vòng bảng, mỗi đội chơi hai trận sân nhà, hai sân khách, xen kẽ nhau từ 24/7 đến 8/8. Bán kết và chung kết diễn ra hai lượt đi và về từ 15/8 đến 26/8.

Đây là lần thứ ba giải diễn ra vào mùa hè, sau kỳ 1996 và 1998. Điều này dự kiến giúp các đội có lực lượng tốt hơn, dù giải vẫn không thuộc lịch FIFA. Bởi tháng 7 và tháng 8 thuộc giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải CLB ở khu vực.

Kỳ trước, Indonesia được coi là ứng viên vô địch nhưng gần như chỉ cử đội U23 tham dự, bị loại ngay vòng bảng. Thái Lan và Malaysia cũng vắng nhiều trụ cột.

Lễ bốc thăm chia bảng dự kiến diễn ra lúc 16h thứ Năm 15/1, tại thành phố Jakarta, Indonesia.

Hoàng An