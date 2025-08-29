Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão ở khu vực đặc khu Hoàng Sa, tuy nhiên cường độ chỉ duy trì cấp 8, giật cấp 10.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 1h, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 6-7, giật cấp 9 và đang theo hướng tây với tốc độ 10 km/h. Trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 1h ngày mai, bão trên vùng biển tây bắc đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10, giữ hướng nhưng tốc độ tăng lên 20 km/h. Đến 1h ngày 31/8, bão đi vào đất liền Nghệ An - Huế, sức gió giảm còn cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Hiện đài Hong Kong cho rằng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão nhưng cường độ cũng chỉ ở khoảng 65 km/h. Bão sau khi đi vào khu vực giữa Hà Tĩnh - Huế sẽ suy yếu ở Trung Lào.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía bắc Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3-5 m.

Từ đêm nay, vùng biển Nghệ An - Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3-5 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Từ đầu năm Biển Đông đã có 5 cơn bão. Hôm 26/8, bão Kajiki đã đổ bộ Thanh Hoá - Hà Tĩnh với sức gió cấp 10-11, giật cấp 13 khiến không chỉ Bắc Trung Bộ thiệt hại nặng nề mà Bắc Bộ cũng hứng chịu một đợt mưa lớn gây ngập úng, sạt lở ở nhiều nơi.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đến ngày 28/9, mưa bão đã khiến 6 người chết, hai người mất tích, 47 người bị thương. 34 ngôi nhà bị đổ sập, gần 31.100 nhà bị tốc mái, chủ yếu ở Hà Tĩnh với gần 25.000 nhà và gần 4.000 nhà ngập. 407 điểm trường, 48 cơ sở y tế, 72 trụ sở cơ quan, công trình văn hóa bị tốc mái, hư hỏng.

Bão cũng làm khoảng 95.000 ha lúa, chủ yếu ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, hơn 11.000 ha hoa màu, 9.700 ha cây ăn quả bị ngập, hư hại. Hơn 53.000 con gia súc, gia cầm, 4.000 ha thủy sản, 274 lồng bè bị ngập, cuốn trôi.

Cơ quan quản lý giao thông cũng đã ghi nhận 456 điểm sạt lở do bão ở các tỉnh Sơn La, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị và 13 cầu bị hư hỏng. Hệ thống điện ảnh hưởng nặng nề, lúc cao điểm nhất có tới 1,6 triệu khách hàng mất điện, đến tối qua giảm còn 700.000.

Gia Chính