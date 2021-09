Holyfield thua cựu vô địch UFC ngày tái xuất

MỹCựu vô địch quyền Anh hạng nặng Mỹ Evander Holyfield bị Vitor Belfort hạ knock-out ngay hiệp đầu trưa 11/9, giờ Hà Nội.

Evander Holyfield thua knock-out kỹ thuật trước Vitor Belfort

Màn so tài tại California trong khuôn khổ Boxing - Triller Fight Club: Legend 2 kết thúc chóng vánh. Holyfield chủ động tấn công, nhưng những cú thọc trái của anh có lực đánh yếu và không thể làm khó đối thủ. Belfort, sau hơn nửa phút thăm dò, bắt đầu tấn công bằng một chuỗi đòn nặng.

Holyfield cố gắng phản đòn nhưng bị trượt chân và ngã xuống võ đài. Vừa gương dậy, tay đấm có biệt danh "The Real Deal" tiếp tục bị đo sàn bởi một cú đấm xúc từ Belfort. Holyfield vẫn có thể đứng dậy, nhưng chỉ biết chịu trận, và trọng tài chính buộc phải can thiệp dừng trận đấu. Belfort được xử thắng knock-out kỹ thuật, và màn so găng chỉ kéo dài vỏn vẹn gần 1 phút 50 giây.

Holyfield thất vọng sau khi bị xử thua knock-out kỹ thuật. Ảnh: EPA & Sky Sports

Holyfield, người sẽ sang tuổi 59 ngày 19/10, cho thấy rõ dấu hiệu của tuổi tác - nặng nề và không còn đủ nhanh để né đòn. Dù vậy, cựu vô địch quyền Anh hạng nặng không hài lòng với quyết định của trọng tài. "Đó là quyết định tồi tệ. Trọng tài không nên dừng trận đấu sớm như vậy", Holyfield nói sau trận.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - người tham gia bình luận trận đánh - nhận định: "Bạn có thể thấy ngay từ đầu trận, Holyfield không còn là võ sĩ như trước nữa. Những cú thọc trái có lực đánh yếu và chậm. Holyfield thua là điều không tránh khỏi".

Trong khi đó, Belfort gửi lời thách thức tới Jake Paul: "Này, Jake Paul, đứng chạy trốn nữa. Hãy bước ra đây và đấu với tôi". Youtuber Mỹ có bốn trận toàn thắng trong gần hai năm đánh quyền Anh nhà nghề, với ba trận đầu toàn thắng bằng knock-out. Jake Paul lần lượt hạ Youtuber người Anh AnEsonGib, cựu ngôi sao NBA Nate Robinson, cựu vô địch Bellator và ONE Championship Ben Askren trong ba trận đầu, trước khi hạ cựu vô địch hạng bán trung UFC Tyron Woodley nhờ điểm trọng tài cuối tháng Tám.

Giám đốc và người đồng sở hữu Triller, ông trùm điện ảnh Ryan Kavanaugh tuyên bố nóng sau trận: "Chúng tôi ở Triller, đồng ý một trận đánh chuyên nghiệp, Belfort và Jake Paul. Người thắng sẽ giành 30 triệu USD. Và chúng tôi muốn trận đánh diễn ra vào ngày Lễ Tạ ơn".

Belfort giờ hướng đến trận quyền Anh nhà nghề tiếp theo, trị giá 30 triệu USD với Jake Paul. Ảnh: AFP

Holyfield năm nay 58 tuổi, giải nghệ từ năm 2011. Trong sự nghiệp, ông có 44 chiến thắng với 29 lần knock-out, 10 thua, hai hòa và một trận không cho ra kết quả cuối cùng. Holyfield là người duy nhất bốn lần đạt danh hiệu Vô dịch Hạng nặng Thế giới, giành đai WBA, WBC và IBF năm 1990, đai WBA và IBF năm 1993, và đai WBA vào năm 1996, 2000.

Trong khi đó, Belfort được xem là huyền thoại của làng MMA. Belfort có hơn 25 năm thi đấu chuyên nghiệp, là nhà vô địch hạng nặng UFC 12, cựu vô địch hạng dưới nặng UFC và Cage Rage. Võ sĩ Brazil 44 tuổi ký hợp đồng với ONE Championship năm ngoái, nhưng chưa thể so tài vì dịch bệnh.

Hồng Duy