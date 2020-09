Hollywood tái khởi động trong dịch

Kinh đô điện ảnh Hollywood hoạt động trở lại nhưng phải chấp hành đúng quy định phòng dịch từ 22/9.

Theo Screen Daily, các hãng phim và tập đoàn giải trí tại Mỹ thỏa thuận cho phép Hollywood hoạt động trở lại. Các đoàn phim phải đáp ứng các quy tắc phòng dịch Covid-19 được quy định trong tập tài liệu The Safe Way Forward (Con đường An toàn trong tương lai). Ba yêu cầu quan trọng là: thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, thực hiện mô hình sản xuất theo khu vực, có ý thức phòng vệ cá nhân.

Trailer Tenet "Tenet" là bom tấn hiếm hoi ra rạp trong dịch. Video: Warner Bros.

Mô hình sản xuất theo khu vực quy định nhóm diễn viên và những ai tương tác với họ phải xét nghiệp ít nhất ba tuần trước khi làm việc. Khu vực khác là nhóm nhân công hoạt động ở xa khu sản xuất - chỉ bị kiểm tra trước ngày làm việc đầu tiên. Mỗi khu vực đều phải có một chuyên viên giám sát Covid-19.

Mỗi nhân viên được hưởng 10 ngày phép có trả lương. Đối với một số trường hợp phải cách ly hoặc cách ly theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc địa phương, nhà sản xuất sẽ trả tiền kiểm dịch.

Từ giữa tháng 3, Thống đống bang California - Gavin Newsom - yêu cầu các thành phố phải giãn cách xã hội, phim trường Hollywood phải đóng cửa. Nền công nghiệp điện ảnh Mỹ cũng như thế giới bị ảnh hưởng nặng nề nhiều tháng qua, bị tổn thất ít nhất 5 tỷ USD theo các chuyên gia ước tính doanh thu phòng vé toàn cầu, sản xuất phim đình trệ, gây tổn thất ít nhất 5 tỷ USD, theo Hollywood Reporter.

Phúc Nguyễn (theo Screen Daily)