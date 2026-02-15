Hollywood phản ứng với video AI 'Tom Cruise đấu Brad Pitt'

Hiệp hội Điện ảnh Mỹ lên án công cụ Seedance 2.0 vi phạm bản quyền quy mô lớn, sau khi video AI "Tom Cruise đấu Brad Pitt" gây chú ý.

Theo Variety, Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA) cho rằng Seedance 2.0 - công cụ AI do ByteDance, công ty mẹ của TikTok phát triển - làm bùng phát làn sóng vi phạm bản quyền chỉ một ngày sau khi ra mắt, hôm 12/2. Các sản phẩm do hệ thống này tạo ra thu hút lượng lớn người xem trên mạng xã hội, tiêu biểu là video mô tả cảnh Tom Cruise và Brad Pitt đánh nhau trên mái nhà.

Video AI 'Tom Cruise đấu Brad Pitt' tạo từ Seedance 2.0 Video "Tom Cruise đấu Brad Pitt" dựng từ công cụ Seedance 2.0. Video: ByteDance

Phân cảnh này do Ruairi Robinson, đạo diễn người Ireland, tạo ra. Trên X, ông cho biết chỉ sử dụng một câu lệnh ngắn để AI thực hiện. Rhett Reese - biên kịch loạt phim Deadpool - cho rằng công nghệ này có thể thay đổi cách sản xuất phim. "Chỉ trong thời gian ngắn, một người có thể ngồi trước máy tính và tạo ra một bộ phim không khác gì dự án Hollywood", ông viết.

Một số người dùng bình luận: "Vấn đề không chỉ nằm ở khả năng tạo hình ảnh mà ở việc công nghệ có thể sử dụng tài sản trí tuệ mà không cần sự cho phép", "Đây có thể là bước ngoặt buộc Hollywood phải thay đổi".

Trong tuyên bố, người phát ngôn MPA nói Seedance 2.0 sử dụng trái phép các tác phẩm được bảo hộ bản quyền của Mỹ trên quy mô lớn. Việc triển khai dịch vụ mà không có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với hành vi xâm phạm đồng nghĩa việc phớt lờ luật bản quyền hiện hành, vốn bảo vệ quyền lợi của các nhà sáng tạo và duy trì hàng triệu việc làm trong ngành công nghiệp nội dung. Đại diện MPA cho biết: "ByteDance nên ngay lập tức chấm dứt hoạt động vi phạm".

Loạt AI tạo video từ ảnh như thật Một số video tạo từ Seedance phiên bản 1.0. Video: ByteDance

MPA từng lên tiếng về vấn đề tương tự, khi OpenAI ra mắt công cụ tạo video Sora 2 hồi năm ngoái. Hiệp hội yêu cầu OpenAI có biện pháp xử lý dứt điểm, nhấn mạnh luật bản quyền hiện hành vẫn áp dụng đối với nội dung do AI tạo ra.

Sau đó, OpenAI bổ sung các cơ chế bảo vệ nhằm hạn chế khả năng tái tạo trái phép tài sản trí tuệ của các đơn vị sản xuất. Cuối năm ngoái, Disney ký thỏa thuận cấp phép sử dụng 200 nhân vật trên nền tảng Sora 2, được xem là mô hình hợp tác tiềm năng giữa các hãng phim và công ty công nghệ.

OpenAI ra Sora 2 và mạng xã hội giống TikTok Một số video được thực hiện bằng Sora 2. Video: X/OpenAI

Giới chuyên môn cho rằng chưa rõ ByteDance có sẵn sàng theo hướng cấp phép tương tự hay không, trong khi các chủ sở hữu bản quyền có thể buộc phải gửi yêu cầu gỡ bỏ và tiến hành khởi kiện. Hiện ByteDance chưa đưa ra phản hồi về sự việc.

Ra mắt tháng 6/2025, Seedance 1.0 được một số chuyên gia đánh giá là AI tạo video từ văn bản và hình ảnh mạnh mẽ nhất hiện nay. Công cụ giúp người dùng chuyển đổi các câu lệnh đơn giản, ngắn gọn thành đoạn phim chất lượng cao mà không cần yêu cầu phức tạp. Sau đó, ByteDance ra mắt phiên bản 2.0, hỗ trợ bốn dạng đầu vào gồm văn bản, hình ảnh, video và âm thanh. Chỉ với vài từ khóa hoặc hình ảnh tham chiếu, hệ thống có thể tạo video đa góc quay dài đến 60 giây, đi kèm âm thanh gốc hoàn chỉnh.

Nhiều video do Seedance tạo ra đang thu hút khán giả, như cảnh mèo đối đầu Godzilla, Diệp Vấn giao đấu với Iron Man hay một học sinh tiểu học úp rổ trước LeBron James. Công cụ này còn tái tạo cảnh phim từ các thương hiệu nổi tiếng như Spider-Man, Titanic, Stranger Things, The Lord of the Rings và Shrek, làm gia tăng lo ngại về khả năng kiểm soát bản quyền trong kỷ nguyên AI.

Cát Tiên (theo Variety)