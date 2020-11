'Holidate': Khi người trẻ ngại yêu

Nhân vật Sloane (Emma Roberts) và Jackson (Luke Bracey) thỏa thuận chỉ hẹn hò vào những dịp lễ, không ràng buộc nhau.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

‘Holidate’: Người tình dành riêng cho mùa lễ hội Trailer "Holidate", John Whitesell đạo diễn. Phim ra mắt ngày 28/10, vào danh sách "Những phim được xem nhiều nhất trên Netflix" ở nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Video: Netflix.

Holidate là lối chơi chữ giữa "holiday" (ngày lễ) với "date" (hẹn hò). Theo phim, từ này có nghĩa là "bạn hẹn" cho dịp lễ và không tiến xa hơn. Sloan - nhân viên văn phòng ở tuổi 30 - tin độc thân là lựa chọn mang lại nhiều niềm vui. Thế nhưng, mỗi khi về nhà dịp lễ, cô gặp phiền toái trước sự đốc thúc thái quá của mẹ và sự giễu cợt của họ hàng.

Chán nản bị thành chủ đề bàn tán của người thân, Sloane hợp tác cùng Jackson (Luke Bracey) - một vận động viên golf trong kế hoạch: làm "bạn hẹn" dịp lễ. Sloane và Jackson quy ước chỉ liên lạc khi mỗi ngày lễ sắp đến, không bỏ rơi nhau và không quan hệ thể xác. Nhờ vậy, Sloane và Jackson có người đi cùng đến tiệc Halloween, có bạn nhảy trong đêm Giao Thừa để tránh cảm giác cô đơn hay cùng nhau thưởng thức bữa tối bên gia đình đêm Giáng Sinh mà không bị chất vấn chuyện phải tìm người yêu.

Qua nhiều lần hẹn hò, cả hai có tình cảm với nhau. Nhưng họ sợ nếu một người nói ra, người còn lại sẽ bị áp lực mà bỏ đi. Loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra từ đây.

Phim khai thác một thực tế của thời hiện đại. Sloane và Jackson là những nam thanh nữ tú có việc làm, sống độc lập và vẫn chưa muốn ràng buộc. Em trai Sloane - York (Jake Manley) - vội vã cầu hôn bạn gái khi mới quen ba tháng. Người dì Susan mải mê phiêu lưu tình ái với nhiều người đàn ông. Chị gái luôn tất bật với gia đình bốn con. Riêng mẹ của Sloane lo lắng nếu không tìm được ai đó để sống chung, khi về già sẽ phải trải qua chuỗi ngày đau bệnh một mình. Khán giả nhận xét tác phẩm có nhiều điểm tương đồng với cách suy nghĩ trong văn hóa của người phương Đông, dù bối cảnh ở Mỹ.

"Holidate" khai thác câu chuyện về những người trẻ không muốn kết hôn. Họ thích trải nghiệm, ghét ràng buộc, giống như Sloane và Jackson. Ảnh: Netflix.

Emma Roberts là ngôi sao tên tuổi nhất trong dàn diễn viên, từng đóng nhiều series nổi tiếng như Scream Queen, American Horror Story. Không chỉ xinh đẹp, cô còn diễn xuất tốt, khắc họa thành công hình ảnh cô nàng ngoài mặt tự tin, nhưng bên trong thì bất an. Khi say rượu, Sloane kể cho Jackson nghe về người tình cũ - một chàng trai Pháp cô yêu say đắm. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt quan tâm của Jackson, Sloane cụp mắt, vụng về quay đi, phá tan bầu không khí thân mật dần hình thành. Những cung bậc cảm xúc đa dạng của Sloane được Roberts thể hiện tinh tế.

Bạn diễn Luke Bracey phối hợp ăn ý với Roberts. Những phân đoạn đối đáp giữa hai nhân vật mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Diễn viên sinh năm 1989 tạo điểm nhấn bằng vẻ ngoài nam tính cùng đài từ truyền cảm. Cây viết Lisa Kennedy của Variety bình luận "có thể Bracey không có nhiều kinh nghiệm diễn như Roberts, nhưng họ hoàn hảo khi đóng cặp". Lindsey Bahr - nhà phê bình uy tín của Liên đoàn báo chí Mỹ (Associated Press) - nhận xét: "Điểm tốt nhất của Holidate là sự tương tác tuyệt vời của cặp diễn viên chính, nhưng đáng tiếc phim không có một câu chuyện hoặc một kịch bản xứng tầm".

Emma Roberts (trái) và Luke Bracey diễn ăn ý. Emma Roberts sinh năm 1991, cháu của "người đàn bà đẹp" Julia Roberts. Luke Bracey là diễn viên gốc Australia, từng vào vai phụ trong các bom tấn Hollywood như "G.I. Joe: Retaliation", "Point Break",... Ảnh: Netflix.

Các nhân vật phụ dừng ở mức tròn vai. Cô vợ người châu Á tên Liz của York (Cynthy Wu đóng) luôn cố giữ vẻ ngoài đoan chính, nhiều lúc bị Sloane mỉa mai. Trong khi đó, anh bạn da màu tên Neil của Jackson (Andrew Bachelor đóng) thường làm những hành động ngớ ngẩn, khiến các nhân vật khác phải lắc đầu ngao ngán. Nhiều cây bút bình phim các chi tiết gây cười dựa theo yếu tố sắc tộc trên phim kém duyên, khiến câu chuyện lan man.

Phúc Nguyễn