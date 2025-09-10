Holger Rune rủ bạn gái cũ của Sinner hẹn hò

Tay vợt nữ Anna Kalinskaya, bạn gái cũ của Jannik Sinner, tiết lộ được đồng nghiệp Holger Rune rủ đi hẹn hò 10 lần nhưng cô không đồng ý.

Anna Kalinskaya là bạn gái của Sinner khi tay vợt Italy vô địch Mỹ Mở rộng 2024. Tuy nhiên, họ đã chia tay, trước khi Sinner tiết lộ có bạn gái mới trong lần quay lại Mỹ Mở rộng năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn ở Mỹ tuần này, Kalinskaya cho biết cô nhận được nhiều lời hẹn hò từ các đồng nghiệp nam. Trong số này, Rune nổi bật hơn cả khi có tới 10 lần rủ cô đi chơi. "Tuy nhiên, tôi biết là cậu ta còn rủ nhiều tay vợt nữ khác. Có lẽ cậu ta quá tự cao, hoặc đang tuyệt vọng", Kalinskaya nói.

Kalinskaya (phải) khi còn hẹn hò với Sinner năm 2024. Ảnh: X

Theo tay vợt nữ số 34 thế giới, Rune xứng đáng bị từ chối vì cách hành xử thiếu tôn trọng. Tay vợt Đan Mạch sau đó lên mạng xã hội X tuyên bố Kalinskaya đã nhầm lẫn khi đưa ra bình luận. "Có lẽ văn hóa khác biệt đã khiến Anna nghĩ rằng những bình luận của tôi trên trang cá nhân của cô ấy là lời mời hẹn hò. Nếu tôi muốn hẹn hò, tôi sẽ hỏi thẳng", Rune viết.

Kalinskaya hơn Rune 5 tuổi và có thời gian dài hẹn hò tay vợt "ngựa chứng" Nick Kyrgios. Tay vợt Australia từng mỉa mai chuyện Sinner yêu Kalinskaya, gọi đó là "cú giao bóng hai".

Ở Mỹ Mở rộng vừa qua, Kalinskaya thua Iga Swiatek ở vòng ba. Cô khóc nức nở, khi thất bại dù dẫn sâu từ đầu trận. Theo Kalinskaya, các tay vợt khó yêu nhau bởi ai cũng có tham vọng sự nghiệp. "Tôi cảm thấy các tay vợt nam bị ám ảnh quá nhiều bởi quần vợt", tay vợt Nga tới Mỹ từ năm 14 tuổi nói. "Họ khá khác thường, hơi trầm cảm, thiếu lạc quan. Nếu thua hoặc không đạt mục tiêu, thế giới của họ như sụp đổ".

Truyền thông Italy cho biết Sinner hiện yêu một người không thuộc làng banh nỉ. Dù Sinner giữ kín thông tin, các tờ báo quê nhà của anh cho rằng đó là người mẫu Đan Mạch Laila Hassanovic. Nguồn tin khác thì khẳng định anh đang trong mối quan hệ với người mẫu Mỹ Brooks Nader, người có mặt trên khán đài trận chung kết Mỹ Mở rộng của Sinner và Alcaraz hôm 7/9.

Vy Anh