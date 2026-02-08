Hojlund, McTominay giúp Napoli thắng kịch tính ở Serie A

ItalyRasmus Hojlund tỏa sáng với cú đúp, trong đó có quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng, giúp Napoli thắng Genoa 3-2 trong thế thiếu người ở vòng 24 Serie A.

Napoli trải qua trận đấu đầy biến động trên sân Luigi Ferraris hôm 7/2. Ngay phút thứ hai, sai lầm chuyền về của Alessandro Buongiorno khiến thủ môn Alex Meret phạm lỗi với Vitinha trong vòng cấm. Sau khi VAR vào cuộc, Genoa được hưởng phạt đền và Ruslan Malinovskyi không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số với cú đá vào giữa khung thành.

Rasmus Hojlund mừng bàn ấn định tỷ số trong trận Napoli thắng Genoa 3-2 ở vòng 24 Serie A ngày 7/2/2026. Ảnh: Reuters

Bị dẫn sớm, Napoli nhanh chóng đáp trả bằng hai bàn liên tiếp với dấu ấn của Scott McTominay. Phút 20, tiền vệ người Scotland dứt điểm từ ngoài vòng cấm bị thủ môn Justin Bijlow cản phá, rồi Hojlund ập vào đá bồi vào lưới trống quân bình tỷ số. Hơn một phút sau, McTominay tỏa sáng với cú đá uy lực từ khoảng 20 mét găm bóng về góc xa, nâng tỷ số lên 2-1.

Tuy nhiên, McTominay không thể tiếp tục thi đấu trong hiệp hai vì chấn thương cơ. Khoảng trống anh để lại khiến Napoli gặp nhiều khó khăn, và Genoa đã tận dụng sai lầm tiếp theo của Buongiorno để Lorenzo Colombo ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 57.

Napoli tiếp tục gặp bất lợi khi trung vệ Juan Jesus phạm lỗi với Caleb Ekuban và nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 76. Nhưng đến phút bù giờ, Napoli được hưởng phạt đền tranh cãi khi VAR xác định Maxwel Cornet phạm lỗi với Antonio Vergara trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Hojlund sút chìm về góc phải, khiến thủ môn Bijlow chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá, ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở.

Antonio Vergara (trái) ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Maxwel Cornet. Ảnh: AFP

Trên sóng truyền hình, cựu trọng tài Serie A Luca Marelli cho rằng quyết định thổi phạt Genoa là sai lầm. "Tôi không ủng hộ quyết định này, kể cả sau khi trọng tài xem lại VAR", ông nói. "Ở góc quay đầu tiên trông có vẻ rõ ràng, nhưng Cornet thực tế không đạp trúng chân Vergara. Có va chạm, nhưng rất nhẹ, quá nhẹ để thổi phạt đền".

HLV của Genoa, Daniele De Rossi cũng tức giận với phán quyết này. "Tôi không biết phải nói gì nữa", ông bày tỏ. "Tuần trước tôi đã nói về phạt đền rồi. Giờ chẳng ai còn hiểu thế nào là lỗi rõ ràng và hiển nhiên. Không biết phải giẫm lên chân đối phương hay chỉ cần chạm nhẹ là đủ".

Cựu danh thủ người Italy cho rằng bóng đá hiện đại đang đi chệch khỏi bản chất vốn có. "Thứ bóng đá mà tôi từng chơi không còn tồn tại. Tôi phải bảo các cầu thủ luôn để tay sau lưng và hạn chế tranh chấp. Thú thật, đôi lúc tôi không biết mình đang huấn luyện môn thể thao gì", ông nói thêm.

Chiến thắng 3-2 giúp Napoli củng cố vị trí thứ ba Serie A với 49 điểm, kém AC Milan một điểm và kém Inter sáu điểm. Genoa thì vẫn đứng thứ 14 với 23 điểm.

Vòng tiếp theo, Napoli trở về sân nhà gặp Roma, còn Genoa làm khách của Cremonese.

Hồng Duy