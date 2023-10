Hojlund không muốn bị so sánh với Haaland

Rasmus Hojlund ca ngợi Erling Haaland là tiền đạo hay nhất thế giới, và thừa nhận chưa thể so sánh với trung phong Na Uy về đẳng cấp.

"Hy vọng một ngày nào đó tôi có thể đạt đến đẳng cấp của Haaland, nhưng hiện tại, tôi nghĩ còn quá sớm", Hojlund nói với kênh tin tức truyền hình bằng tiếng Na Uy 24 TV2. "Haaland là tiền đạo hay nhất thế giới, nếu không muốn nói là cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại. Tôi thực sự không muốn bị so sánh với Haaland, nhưng hy vọng một ngày nào đó có thể được như anh ấy".

Haaland ghi 29 bàn trong 27 trận cho Salzburg và có 86 bàn trong 89 trận khoác áo Dortmund. Mùa trước, trung phong Na Uy tỏa sáng với 52 bàn trong 53 trận, giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử với Ngoại hạng Anh, Cup FA và Champions League. Nhờ đó, Haaland là ứng viên nặng ký nhất cạnh tranh với Lionel Messi cho danh hiệu Quả Bóng Vàng 2023.

Hojlund cho rằng Haaland đã khẳng định danh tiếng tiền đạo xuất sắc bậc nhất nhất thế giới và không biết ngôi sao Na Uy có thể tiếp tục thăng tiến đến mức nào. Vì thế, tiền đạo 20 tuổi nhấn mạnh không muốn bị so sánh với Haaland, dù thích thú với những kỳ vọng vào bản thân.

"Ai biết được? Tôi chỉ mới 20 tuổi. Chúng ta phải chờ đợi thêm", Hojlund nói tiếp. "Haaland có những năm thi đấu xuất sắc và là cầu thủ hay đến điên rồ. Tôi cố gắng học hỏi từ Haaland, và không biết anh ấy có thể giỏi đến mức nào. Tôi chỉ cố gắng tiến bộ mỗi ngày. Tôi thích việc có những kỳ vọng về tôi".

Hojlund và Haaland trong màu áo Man Utd và Man City tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: ESPN

Hojlund sinh ra ở Copenhagen, Đan Mạch ngày 4/2/2003, trưởng thành ở đội bóng thuộc thành phố này trước khi sang Áo chơi cho Sturm Graz. Anh ghi 12 bàn qua 21 trận cho Sturm Graz rồi cập bến Atalanta với mức phí 19 triệu USD hè 2022. Hojlund không có thành tích ghi bàn ấn tượng, với chín pha lập công qua 32 trận ở Serie A mùa trước, nhưng được đánh giá cao ở khả năng chọn vị trí, khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương và dứt điểm hai chân.

Alfred Johansson là một trong những HLV ở Copenhagen trực tiếp quan sát sự phát triển của Hojlund từ khi anh còn nhỏ. Ông cho rằng những so sánh học trò cũ với Haaland là điều nực cười. "Đúng là cả hai đều là tiền đạo, thuận chân trái và có mái tóc vàng, nhưng điểm giống nhau chỉ dừng lại ở đó", Johansson nhấn mạnh. "Tôi hiểu tại sao lại có những so sánh, nhưng Haaland là Haaland, còn Hojlund là Hojlund. Điều quan trọng là sự phát triển của Hojlund trong những năm tới, và việc so sánh với những cầu thủ khác không giúp ích được gì".

Hè này, Hojlund được Man Utd tậu từ Atalanta với 83 triệu USD phí trả trước kèm 11 triệu USD phụ phí, và ký hợp đồng đến năm 2028. Tiền đạo Đan Mạch dần khẳng định được vị trí và có bàn ở Champions League, gồm cú đúp vào lưới Galatasaray cùng một pha lập công trong trận gặp Bayern.

Ngày 21/10, Hojlund và đồng đội sẽ làm khách của Sheffield United ở vòng chín Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy