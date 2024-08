Hoiana Resort & Golf Quảng Nam diễn ra sự kiện quyền Anh quốc tế

Quảng NamGiải đấu Hoiana Legendary - WBO International Title Match diễn ra ngày 3/8, tại khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana Resort & Golf, với sự góp mặt của 16 võ sĩ.

Các võ sĩ hàng đầu đến từ 7 quốc gia, chất lượng giữa các cặp đối kháng tương đồng. Sự kiện bao gồm 8 trận đấu, được giới chuyên môn đánh giá tầm cỡ châu Á - Thái Bình Dương về tính hấp dẫn và độ kịch tính.

Đặc biệt, trong sự kiện, hai trận đấu nổi bật là WBO Global Championship và IBF Asia Championship cùng diễn ra để tìm ra nhà vô địch.

Toàn cảnh Hoiana Resort & Golf - nơi diễn ra sự kiện quyền Anh quốc tế sắp tới. Ảnh: Hoiana Resort & Golf

Theo đó, WBO Global Championship là cuộc tranh tài giữa Zhu Dianxing, võ sĩ số 1 Trung Quốc, đương kim vô địch toàn cầu hạng cân tối thiểu (Minimum weight) và Jerry Francisco, võ sĩ hàng đầu đến từ Philipines. Trong khi Zhu Dianxing sở hữu bảng thành tích ấn tượng - 13 trận thắng trên tổng số 14 trận, Jerry Francisco lại nổi tiếng với kỹ thuật "bắn tỉa". Cuộc đối đầu này được dự đoán gay cấn và mãn nhãn.

Trận đấu danh hiệu thứ hai trong đêm là IBF châu Á - Thái Bình Dương hạng bán trung (IBF Asia Welterweight) giữa tay đấm top 2 Trung Quốc Aketelieti Yelejian và tay đấm top 2 Hàn Quốc Kim Su Jin. Các chuyên gia nhận định đây sẽ là một trận đấu nảy lửa, khó phân thắng bại khi ngôi sao đến từ đất nước tỉ dân sở hữu ưu thế về thể lực cùng tinh thần thi đấu quyết liệt, còn tài năng xứ Hàn lại có chiến thuật đánh hoàn hảo.

Các võ sĩ quyền Anh tham dự giải đấu sắp tới. Ảnh: NVCC

Hoiana Legendary - WBO International Title Match do các đơn vị uy tín trong lĩnh vực quyền Anh phối hợp tổ chức, như AICR, VBO. Trước đó, các đơn vị này cũng tổ chức thành công gần 15 sự kiện thể thao mang tính quốc tế tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là lần đầu tiên họ đưa một sự kiện boxing có tầm cỡ khu vực đến Quảng Nam.

Nhân dịp này, Hoiana Resort & Golf giới thiệu tới du khách ưu đãi "Stay & Boxing", bao gồm phòng lưu trú, vé boxing cho người lớn, bữa sáng cho 2 người lớn và 2 trẻ em. Tìm hiểu thêm tại đây.

Đây cũng là một trong những ưu đãi hấp dẫn của Hoiana trong chiến dịch "Mùa hè sôi động"- chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí như chương trình cổ động Euro Cup 2024, lễ hội Diều quốc tế - Quảng Nam 2024... Các chương trình thu hút lượng lớn du khách trong nước và quốc tế đến Quảng Nam.

Hoiana Resort & Golf là khu nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm trên bãi biển dài 4 km, gần hai Di sản Thế giới được UNESCO công nhận: phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Hoiana Resort & Golf sở hữu 1.200 phòng nghỉ dưỡng với 4 khách sạn cao cấp. Sân golf Hoiana Shores Golf Club gồm 18 hố đạt chuẩn Championship do Robert Trent Jones Jr. thiết kế, được vinh danh Top 100 sân golf tốt nhất châu Á 2023-2024 do Tạp chí Golf Travel Trung Quốc và Hàn Quốc chứng nhận.

Thanh Thư