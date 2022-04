Hoiana lần đầu tổ chức giải golf gây quỹ

Hoiana Open Cup 2022 diễn ra vào 16/4 với 120 golf thủ không chuyên, đặt mục tiêu quyên góp được 230 triệu đồng dành tặng trẻ em khó khăn.

Giải đấu đầu tiên do Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Hoiana) đăng cai sẽ được tổ chức tại Hoiana Shores Golf Club. Sân golf này có 18 hố, 71 par cùng chiều dài hơn 6,4km, tọa lạc tại nơi giáp ranh giữa cồn cát và biển cùng tầm nhìn hướng ra Cù Lao Chàm. Giải sẽ mang thông điệp "Swing for Children" – "Vì Trẻ em". Lợi nhuận của giải đấu sẽ được quyên góp dành tặng cho trẻ em khó khăn thông qua quỹ "Children of Vietnam" (COV - Trẻ em Việt Nam).

Cùng với sự đóng góp từ các nhà tài trợ và các golf thủ, ban tổ chức kỳ vọng sẽ quyên góp được số tiền 23 triệu đồng. Thông qua quỹ COV, số tiền quyên góp sẽ trực tiếp đến với 102 trẻ em và các gia đình khó khăn dưới các hình thức hỗ trợ về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Sân goft 18 lỗ Hoiana Shores Golf Club go Hoiana đầu tư xây dựng. Ảnh: Hoiana

Ông Peter Witt, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách khối Dịch vụ Trung tâm Hoiana chia sẻ: "Hoiana Open Cup lần thứ nhất là một sự kiện có ý nghĩa lớn với chúng tôi. Giải đấu này sẽ tạo ra sân chơi mới dành cho những người đam mê bộ môn golf, đồng thời là cơ hội để chúng tôi góp một phần nhỏ đến cộng đồng và xã hội. Tương lai, đây sẽ là hoạt động thường niên của chúng tôi".

Giải thi đấu dưới thể thức điểm chấp trong ngày (Handicap System 36), xuất phát đồng loạt, gồm ba bảng đấu dành cho nam, một bảng đấu dành cho nữ với tổng trị giá giải thưởng 137 triệu đồng. Ngoài phần thưởng trong khuôn khổ giải, golf thủ ở mọi bảng đấu khi giành chiến thắng "hole-in-one", sẽ nhận trái bóng golf mạ vàng 24k.

Không gian nội thất của Hoiana Shores Clubhouse. Ảnh: Hoiana

Kết thúc ngày thi đấu, ban tổ chức sẽ bố trí tiệc tối và lễ trao giải tại Hoiana Shores Clubhouse, không gian sở hữu tầm nhìn 360 độ hướng ra sân cỏ và bờ biển, mang âm hưởng của nét kiến trúc cổ điển đầu thế kỷ 20. Nơi đây cũng vừa vào danh sách "Nhà câu lạc bộ Golf tốt nhất thế giới 2022" do World Golf Award đề cử. Hoiana Shores Clubhouse là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh sách này.

Hoài Phương