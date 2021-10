Với những giá trị về văn hoá và lịch sử được bồi đắp suốt hàng trăm năm, sự phát triển của Hội An luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đơn vị bảo tồn, quản lý cũng như các đơn vị phát triển bất động sản. Nhiều chuyên gia cho biết, bài toán quy hoạch Hội An luôn đầy thách thức khi phải giảm thiểu mọi tác động vào hệ sinh thái, bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn mối quan hệ giữa giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể.

Trong một cuộc họp mới đây nhất về quy hoạch tổng thể Hội An, UBND thành phố này đã đặt mục tiêu xây dựng đô thị cổ Hội An trở thành một đô thị sinh thái, văn hoá và du lịch. Trong đó 5 yếu tố chính trong cấu trúc Hội An bao gồm: Hạt nhân lịch sử là khu vực phố cổ và bán kính 1-1,2km xung quanh, hành lang chuyển tiếp là vành đai xanh bao bọc trung tâm lịch sử. Tiếp đó khu vực phát triển bao gồm các đô thị mới chứa các trung tâm vệ tinh để đáp ứng nhu cầu phát triển bảo tồn di sản. Vòng ngoài là khu vực dự trữ dọc ranh giới phía Tây thành phố, giúp giải quyết các vấn đề đô thị trong tương lai và kết nối hạ tầng với các địa phương lân cận. Hạt nhân cuối cùng là hành lang kết nối khu vực đô thị với Cù Lao Chàm.