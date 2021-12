Hoian d'Or đón đầu đà phục hồi của du lịch Hội An

Phân khu shophouse của dự án ra mắt trong bối cảnh thị trường bất động sản và du lịch cuối năm có tín hiệu dần phục hồi.

Hội An giai đoạn phục hồi hậu dịch bệnh

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có dấu hiệu hồi phục, Hội An cũng thu hút nhà đầu tư nhờ tiềm năng du lịch. Hiện nơi này là một trong những thành phố phục hồi du lịch nhanh chóng hậu Covid-19 và có nhiều hoạt động thu hút du khách trước thềm năm mới.

Khách du lịch bắt đầu trở lại Hội An từ tháng 11. Ảnh: newroadboy

Mở cửa trở lại từ tháng 11, Hội An nhộn nhịp đón hàng nghìn khách quốc tế và khách nội địa. Chính quyền Hội An đã chuẩn bị chuỗi sự kiện điểm nhấn lần đầu tiên ra mắt công chúng là "Hội đèn lồng Hội An" và "Hội An chào năm mới 2022". Mở đầu chuỗi sự kiện này là cuộc thi "Sáng tác ý tưởng và chế tác đèn lồng nghệ thuật" diễn ra vào đầu tháng 11 năm nay với chủ đề "Chung tay thắp sáng Hội An".

"Hội đèn lồng Hội An 2022" sẽ kéo dài từ 24/12/2021 đến ngày 15/2/2022, tô điểm cho phố cổ thành một không gian lung linh, huyền ảo. Song song với đó là chương trình nghệ thuật dân gian "Đêm Hoài Giang" tại cầu An Hội; chương trình "Thắp sáng ký ức Hội An" tại đảo Ký ức Hội An; "Hội đón Giáng sinh và năm mới 2022" tại làng chài Tân Thành; triển lãm ảnh "Về miền di sản"; Chợ phiên nơi trưng bày các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm tái chế, đồ handmade...

Đặc biệt, đêm cuối năm 31/12 sẽ diễn ra dạ hội "Hội An chào năm mới 2022" nhằm kết nối người dân và du khách. Sáng đầu năm, thành phố tổ chức đón đoàn khách đầu tiên "xông đất" tham quan đô thị cổ Hội An năm 2022, hứa hẹn là một khởi đầu may mắn và thuận lợi.

Đại diện UBND thành phố Hội An cho biết các hoạt động trong chuỗi sự kiện đều được chuẩn bị chu đáo, an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Hứa hẹn trong thời gian tới, Hội An sẽ trở lại đầy mạnh mẽ với những màu sắc mới, trải nghiệm mới, điểm đến mới. Trong đó, những dự án quy mô được đầu tư bài bản sẽ góp phần vào bước chuyển mình của du lịch Hội An trong thời kỳ mới.

Hoian d’Or bắt nhịp cùng Hội An phát triển du lịch

Với tiềm năng du lịch sẵn có của Hội An, loại hình bất động sản thương mại, trong đó shophouse Maison de Ville thuộc dự án Hoian d’Or được đánh giá có khả năng sinh lời.

Tọa lạc tại vị trí cách phố cổ khoảng một km, nhà phố thương mại Maison de Ville có thể khai thác theo mô hình "2 in 1": vừa kinh doanh, buôn bán ở tầng 1 vừa cho thuê homestay ở tầng 2 và 3. Dự án Hoian d’Or cũng được kỳ vọng là điểm đến hút khách với những hoạt động giải trí, lễ hội, sinh thái và nghỉ dưỡng suốt 4 mùa trong năm, đem lại nguồn khách ổn định cho các tuyến phố kinh doanh tại Maison de Ville.

Cụ thể, trên hơn 24 ha đất của đảo Cồn Bắp, Hoian d’Or được phát triển thành một tổ hợp hoàn chỉnh đáp ứng mọi nhu cầu cao nhất của du khách với 3 tổng thể kiến trúc (Làng - Phố - Vườn) và 3 trục chính (Sinh thái - Thương Mại - Văn hóa). Điểm đến tiềm năng cạnh phố Hội này sẽ đem đến đa tầng trải nghiệm từ nghỉ dưỡng, tái tạo sức khỏe; mua sắm, giải trí cho đến đắm mình trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc. Do đó, Hoian d’Or có đầy đủ "vốn tự có" để hút dòng khách du lịch hậu Covid-19.

Hình ảnh tiến độ thi công mới nhất của Hoian d’Or. Ảnh: Hoian d’Or

Nhiều nhà đầu tư đã đón đầu cơ hội sở hữu các lô shophouse đầu tiên tại Hoian d’Or. Tại lễ công bố giai đoạn một shophouse Maison de Ville diễn ra vào ngày 19/12 vừa qua đã ghi nhận kết quả khả quan.

Theo đại diện chủ đầu tư, thời gian áp dụng mức giá và chính sách bán hàng hấp dẫn giai đoạn đầu không còn nhiều. Cụ thể, nhà đầu tư sở hữu shophouse Maison de Ville thời điểm này sẽ được tặng quyền sử dụng 10 năm một khu vườn trong khu nông nghiệp sinh thái và ưu đãi 1 năm sử dụng các dịch vụ tiện ích trong dự án

Đối với các khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính, chủ đầu tư phối hợp cùng ngân hàng hỗ trợ tới 70% giá trị shophouse, miễn lãi trong 18 tháng. Nhà đầu tư có tiềm lực tài chính muốn thanh toán sớm sẽ được chiết khấu sâu 8%, đồng thời chiết khấu thêm 1% trên giá bán căn thứ 2 khi khách hàng mua từ 2 căn trở lên.

Để đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình khai thác và vận hành, chủ đầu tư cũng hỗ trợ 8% phí khai thác năm đầu và cam kết mua lại căn shophouse trong 5 năm bằng 120% giá trị ban đầu.

Yên Chi