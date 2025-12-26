Hồi ức cựu binh Thành cổ Quảng Trị

Tác giả Trịnh Hòa Bình kể lại năm tháng tuổi thơ, ký ức sơ tán, cuộc chiến khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972 qua hồi ký.

Ấn phẩm Chúng tôi lên đường, tuổi hai mươi... Hồi ức của một thế hệ đi qua chiến tranh gồm ba phần lớn, đi theo mạch hồi ức của ông Trịnh Hòa Bình về gia đình, chiến trường và hậu chiến. Ở phụ lục có một số bài viết từ đồng đội của tác giả và thế hệ sau với góc nhìn hiện tại về thời chiến, hòa bình.

Trong phần một, cựu binh Trịnh Hòa Bình tái hiện tuổi thơ và nền tảng gia đình đã hun đúc lý tưởng của một thế hệ thanh niên Hà Nội. Những câu chuyện về bà nội, bố mẹ trở thành nguồn động viên tinh thần lớn của người lính trẻ năm xưa.

Nội dung phần hai là trọng tâm trong sách, ghi lại trải nghiệm của chàng trai Hà Nội tại chiến trường Quảng Trị, đặc biệt là trận Thành cổ năm 1972. Cựu binh kể cụ thể những trận đánh, khắc họa cảnh sinh hoạt thiếu thốn, cho thấy sự khốc liệt và gian khổ. Ông cũng tôn vinh tình đồng đội, chiều sâu tâm hồn của người lính trẻ đại diện cho thế hệ thanh niên Hà thành ''xếp bút nghiên lên đường chiến đấu'', mang trong mình nhiều lý tưởng.

Phần cuối là chiêm nghiệm của tác giả về cuộc sống hậu chiến, sau khi chứng kiến những di chứng về thể xác lẫn tinh thần của đồng đội. Qua đó, ông thể hiện sự tri ân, nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, phát triển đất nước.

Tác phẩm do Nhà xuất bản Thế giới liên kết Omega Plus phát hành hôm 22/12, thuộc ''Tủ sách Lịch sử Việt Nam'' của Omega Plus. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Xuyên suốt hồi ký, giọng kể của ông Trịnh Hòa Bình tự hào xen lẫn xúc động về thế hệ ''người lính học trò''. Họ là những trí thức trẻ Hà Nội mang vẻ lịch thiệp, lãng mạn nhưng khi ra trận lại gan góc, luôn sẵn sàng chiến đấu.

Bìa sách lấy cảm hứng từ tác phẩm Trăng máu của họa sĩ Lê Trí Dũng, nổi bật với hình ảnh các chiến sĩ hành quân dưới trăng. Khung cảnh gợi lại những đêm ra trận nhiều nguy hiểm, vừa bi tráng lại thấm đẫm ký ức tuổi hai mươi. Bóng người lính tiến về phía trước tượng trưng sức mạnh tập thể, ý chí của một thế hệ thanh niên Hà Nội lên đường ra trận vì Tổ quốc.

Tác giả Trịnh Hòa Bình, 70 tuổi, quê Hà Nội, là cựu binh Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, từng tham gia cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, có mặt trên nhiều chiến trường như Buôn Mê Thuột, Cheo Reo, Phú Bổn, Dầu Giây. Ông công tác trong lĩnh vực y tế với vai trò bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh. Ngoài ra, ông có niềm đam mê với văn chương, từng ra mắt tác phẩm Hoa sấu (1996) và Nghe tiếng hoa rơi (2025).

