Hồi ức của bậc thầy tâm lý học Carl Jung

Nhà tâm thần học Carl Jung tái hiện thế giới nội tâm qua ký ức tuổi thơ, mối quan hệ với đàn anh Sigmund Freud trong tự truyện cuối đời.

Carl Jung (1875-1961) là cha đẻ của trường phái Tâm lý học phân tích, với sự nghiệp gắn liền các nghiên cứu giao thoa giữa khoa học và tâm linh, bản chất con người và những lý thuyết về "vô thức tập thể", "các nguyên mẫu". Thành tựu của ông góp phần không nhỏ sự phát triển của ngành tâm thần học hiện đại, cùng nhiều lĩnh vực. Ở tuổi 83, nhà tâm lý học Thụy Sĩ hồi tưởng cuộc đời qua tự truyện Memories, Dreams, Reflections - ra mắt lần đầu ở Đức năm 1962, một năm sau khi ông qua đời.

Ý tưởng về tác phẩm khởi nguồn từ Hội nghị Eranos ở Ascona (Thụy Sĩ) năm 1956, khi ấy một nhân viên của nhà xuất bản ở New York cho biết muốn phát hành tiểu sử về Carl Jung. Nhà tâm thần học có thời gian dài do dự không đồng ý vì không thích công khai đời tư. Cuối cùng, ông đã đồng ý, bắt đầu viết cùng cộng sự Aniela Jaffé từ mùa xuân năm 1957. Bà Jaffé là người giúp ông biên tập, chỉnh sửa và bổ sung chi tiết dựa trên các buổi trò chuyện của cả hai. Trong nước, sách do dịch giả Vũ Hoàng Linh chuyển ngữ, nhà xuất bản Thế Giới liên kết Omega + phát hành tháng 8.

Bìa sách là hình mandala do Carl Jung vẽ - biểu tượng của sự toàn vẹn tâm linh mà ông theo đuổi suốt đời. Trong vòng tròn là bản thể (Self), là các nguyên mẫu cổ xưa, sự cân bằng của những đối cực. Sinh thời, ông từng dùng mandala để chữa lành, lắng nghe vô thức, giúp con người kết nối trở lại với chính mình. Ảnh: Omega+

Sách gồm 12 phần bắt đầu từ ký ức đầu tiên Carl Jung có được từ năm hai hoặc ba tuổi. Các chương tiếp theo xoay quanh thời học sinh, sinh viên đến tháng ngày ông làm việc trong lĩnh vực tâm thần học. Carl Jung dành riêng một chương nói về giai đoạn cộng tác, mối quan hệ với Sigmund Freud (1856-1939) - người sáng lập ngành Phân tâm học. Ông cũng bàn về cuộc sống sau cái chết, trước khi tới chương cuối cùng - Những suy tư muộn màng.

Qua từng trang, Carl Jung mời độc giả bước vào thế giới nội tâm của ông, nơi được tô vẽ bằng hồi ức và các giấc mơ mang tính biểu tượng. Ông diễn giải chúng, trình bày những chiêm nghiệm về bản thể con người và vũ trụ. Từ đó, người đọc nhận ra các học thuyết nổi tiếng ông từng đưa ra là sản phẩm kết tinh từ đời sống sâu sắc của ông. Ngoài ra, tác phẩm gợi mở sự soi chiếu, chữa lành bản thân, hỗ trợ người đang tìm kiếm hướng đi giữa khủng hoảng tinh thần.

Ông viết trong sách: "Tôi chỉ có thể hiểu mình dưới ánh sáng của những sự kiện nội tâm. Chính những điều này tạo nên sự đặc biệt cho cuộc đời tôi, và cuốn tự truyện của tôi là để nói về chúng".

Đơn vị xuất bản trong nước giới thiệu: "Đọc cuốn sách này, bạn mới thực sự cảm nhận được chiều sâu tư tưởng, tầm vóc vĩ đại và sức ảnh hưởng bền bỉ của Jung trong đời sống văn hóa và tâm thức con người. Không chỉ là một nhà phân tâm học, Carl Jung còn là một người đối thoại với cái thiêng liêng, một tâm hồn chiêm niệm, một nghệ sĩ của tâm thức. Ở những chương cuối cùng, cuốn sách như trầm lại, như một bài thiền văn, nơi ông viết về cái chết, về cõi linh hồn, về sự kết nối giữa con người với điều vượt khỏi lý trí".

Hồi ức, Giấc mơ, Suy ngẫm lần lượt nhận 4,1 và 4,65/5 sao trên hệ thống Goodreads và Amazon. Trích vài nhận xét của độc giả quốc tế: "Trong sách, chúng ta được trải nghiệm, nhìn thế giới qua đôi mắt của Carl Jung. Ông ấy có cách mô tả bản thân đẹp đến nỗi phần lớn văn xuôi hay như thơ", "Không hẳn là cuốn dễ đọc nhưng là tác phẩm dành cho những người có tâm huyết, quan tâm tư tưởng của Jung cũng như các yếu tố hình thành nên chúng".

Carl Gustav Jung sinh ra trong một gia đình mục sư gốc Đức đến Thụy Sĩ lập nghiệp. Ông là bác sĩ tâm thần tiên phong, nổi tiếng với các khái niệm về tính cách "hướng ngoại" và "hướng nội", các nguyên mẫu và vô thức tập thể. Sự nghiệp của ông có ảnh hưởng lớn ngành tâm thần học, nghiên cứu tôn giáo, văn học và nhiều lĩnh vực khác. Một số sách nổi bật của ông là Psychological Types (Các loại hình Tâm lý, 1921), Aion: Researches into the Phenomenology of the Self (Nghiên cứu về Hiện tượng học của cái Tôi toàn thể, 1951).

