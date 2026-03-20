Hối tiếc lớn nhất ở tuổi trung niên

Bước sang tuổi trung niên, nhiều người nhận ra rạn nứt tình bạn tuổi thanh xuân mới là điều hối tiếc nhất chứ không phải những dang dở về sự nghiệp.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, nỗi trăn trở lớn nhất khi bước sang tuổi trung niên không nằm ở tiền bạc. Báo cáo tổng hợp từ The Guardian và AOL, dựa trên các cuộc khảo sát chuyên gia tâm lý tại Anh, Mỹ và Australia chỉ ra, điều khiến khách hàng tuổi 40 hối tiếc nhất là để mất những người bạn thân thời thanh xuân.

Hầu hết mọi người dành giai đoạn 28-38 tuổi để dồn sức xây dựng sự nghiệp và gia đình. Trong danh sách ưu tiên bận rộn đó, tình bạn thường bị đẩy xuống cuối cùng.

Sự tan vỡ này thường không do mâu thuẫn hay phản bội, mà diễn ra trong im lặng. Đó là những tin nhắn rơi vào quên lãng, những cuộc hẹn bị hủy và không bao giờ được dời lịch. Đến khi nhìn lại ở tuổi 40, việc liên lạc bỗng trở nên ngượng ngùng, mang theo cảm giác "không còn thuộc về nhau".

Ảnh minh họa: Mo-issa

Các nhà trị liệu lưu ý, nam giới thường gặp khó khăn hơn trong việc duy trì kết nối. Nhiều người đàn ông tuổi 40 có gia đình, đồng nghiệp nhưng lại không có lấy một người bạn thân thiết.

Họ chỉ nhận ra hệ thống hỗ trợ tinh thần của mình mong manh thế nào khi đối mặt với các biến cố như bệnh tật, mất việc hay rạn nứt hôn nhân. Mất đi tình bạn ở tuổi trung niên không chỉ là mất mát cảm xúc, mà sự cô lập xã hội còn là nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất.

Trong thực tế tư vấn tâm lý, điều khiến nhiều người hối tiếc nhất là họ không sớm nhận ra: tình bạn cũng cần được chăm sóc có chủ đích, giống như hôn nhân hay sự nghiệp. Sự vun đắp ấy bắt đầu từ những điều nhỏ bé: một tin nhắn "tôi đang nghĩ về bạn", một cuộc gọi hỏi thăm, hay đơn giản là sự hiện diện lúc khó khăn.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communications Psychology cho thấy, con người thường ngại ngùng khi kết nối lại với bạn cũ, nhưng thực tế, hầu hết đều cảm thấy vui mừng khi nhận được tin nhắn từ người quen lâu năm.

Để hàn gắn những mối quan hệ đã mất, các chuyên gia gợi ý:

Vượt qua nỗi sợ: Đừng để cảm giác tội lỗi vì đã mất liên lạc ngăn cản bạn. Hãy bắt đầu bằng một tư duy cởi mở.

Tránh lời xin lỗi sáo rỗng: Bà Gillian Butler, Hiệp hội Tâm lý học Anh, khuyên không nên mở lời bằng câu "Tôi xin lỗi" vì dễ tạo khoảng cách. Hãy thành thật: "Lâu nay mình vẫn nghĩ về bạn".

Ngắn gọn và trực tiếp: Đừng kể lể dài dòng về những gì đã qua. Hãy giữ thông điệp đơn giản, thừa nhận cuộc sống bận rộn đã cản trở và bạn rất muốn gặp lại họ.

Thay thế lời hẹn "hôm nào": Nếu định gõ "Hôm nào rảnh cà phê nhé", hãy xóa đi và thay bằng một đề nghị cụ thể về thời gian và địa điểm.

Cuối cùng, các chuyên gia khuyên không nên quá phụ thuộc vào mạng xã hội. Việc "thả tim" không thể thay thế cho những cuộc trò chuyện trực tiếp. Những người bạn cũ là người hiểu rõ lịch sử và những thử thách bạn đã trải qua – đó là tài sản vô giá cho nửa sau cuộc đời.

Nhật Minh (Theo Koreatimes, Guardian, AOL)