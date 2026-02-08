Hội thư pháp tại ngôi miếu 300 tuổi của người Hoa ở TP HCM

10h sáng, khoảng sân ở Miếu Nhị Phủ (Hội quán Nhị Phủ) đông nghịt người đến xin chữ đầu năm. Hoạt động diễn ra thường niên do các nghệ nhân, thư pháp gia thuộc Chi hội Thư pháp của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TP HCM vào dịp cận Tết, tổ chức từ năm 2009 đến nay.

"Với người Hoa, dịp năm mới không thể thiếu dòng thư pháp trang trí trong nhà. Mọi người được cho chữ miễn phí, sau đó có thể góp tiền tùy tâm để lo Tết cho bà con khó khăn", bà Trương Tứ Muối, đại diện Ban tổ chức cho biết.