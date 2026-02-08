Hội thư pháp tại ngôi miếu 300 tuổi của người Hoa ở TP HCM

10h sáng, khoảng sân ở Miếu Nhị Phủ (Hội quán Nhị Phủ) đông nghịt người đến xin chữ đầu năm. Hoạt động diễn ra thường niên do các nghệ nhân, thư pháp gia thuộc Chi hội Thư pháp của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TP HCM vào dịp cận Tết, tổ chức từ năm 2009 đến nay.
"Với người Hoa, dịp năm mới không thể thiếu dòng thư pháp trang trí trong nhà. Mọi người được cho chữ miễn phí, sau đó có thể góp tiền tùy tâm để lo Tết cho bà con khó khăn", bà Trương Tứ Muối, đại diện Ban tổ chức cho biết.
Chương trình diễn ra trong một ngày và có thể sẽ tổ chức luân phiên ở các hội quán, chùa, miếu khác của người Hoa tại Chợ Lớn. Đây là năm thứ ba hoạt động diễn ra tại Miếu Nhị Phủ, thu hút khoảng 10 nghệ nhân, thư pháp gia tham gia.
Hơn 10 năm làm 'bà đồ' cho chữ ngày xuân, cứ vào dịp này bà Nguyệt Diễm đều ghé hội quán. "Thấy bà con tới ủng hộ nhiệt tình là vui rồi, vừa có dịp hội ngộ đồng nghiệp và chung tay giúp đỡ người nghèo đón Tết", bà Diễm nói.
Dãy bàn thư pháp đông đúc người dân chờ xin chữ, câu đối. Người tham gia không bị giới hạn số lượng chữ, loại hình thư pháp.
Thư pháp gia Lữ Vĩ Hành (phải) cho biết, năm nay mọi người thường xin các chữ như Mã đáo thành công, Long mã tinh thần hoặc các câu chúc bình an, sức khoẻ, may mắn
Thư pháp được viết bằng loại mực nhũ vàng, người cho chữ thường mang theo cọ của mình để dễ viết. Tùy theo loại hình, kích thước, số lượng chữ mà mỗi câu mất khoảng 2-3 phút hoàn thành.
Một số nhà thư pháp nổi tiếng được nhiều người xếp hàng chờ xin chữ đầu năm.
Gia đình bà Tăng Bích My (áo đen) xin các chữ như Mã đáo thành công, Long mã tinh thần, Khai thịnh thế cao nhân bố sách, Tài nguyên quảng tiến để về trang trí trong nhà ngày Tết.
"Năm nào cả nhà tôi cũng ghé đây xin chữ và ủng hộ từ thiện. Mỗi năm gia đình sẽ nghĩ ra câu khác nhau như một điều mong ước ngày Tết", bà cụ 75 tuổi nói.
Nhóm sinh viên khoa Đông Phương học, ĐH Quốc tế Sài Gòn hào hứng với các dòng chữ vừa xin được trong lần đầu tham gia. Theo Đào Thị Phương Thảo (18 tuổi, phải), qua chương trình nhóm chúng có thêm hiểu biết về loại hình nghệ thuật truyền thống của người Hoa.
Đến gần trưa lượng du khách đến Miếu Nhị Phủ càng đông. Ban tổ cho biết, chương trình dự kiến thu hút hơn 300 người tham gia.
Quỳnh Trần