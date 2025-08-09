Hội thảo về EOB-MRI trong chẩn đoán sớm ung thư gan

Đà NẵngThiện Nhân Hospital phối hợp Hội Y học TP Đà Nẵng và Bayer Việt Nam tổ chức hội thảo về vai trò của EOB-MRI trong chẩn đoán bệnh lý gan, ngày 8/8.

Sự kiện thu hút gần 200 bác sĩ chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, ngoại tổng quát, tiêu hóa - gan mật, ung bướu cùng các kỹ thuật viên đang công tác tại Đà Nẵng và tỉnh lân cận. Với chủ đề "Đột phá trong chẩn đoán hình ảnh bệnh lý u gan - Vai trò quan trọng của EOB-MRI", hội thảo hướng tới nâng cao chất lượng chuyên môn y tế tại miền Trung.

Chủ tọa và báo cáo viên đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM gồm: PGS.TS.BS Võ Tấn Đức, TS.BS Trần Công Duy Long, BS CKII Lê Duy Mai Huyên. Bên cạnh đó có TS.BS Hồ Xuân Tuấn - Trưởng bộ môn Hình ảnh Y học, Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng và Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Me Tâm - Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Thiện Nhân Hospital.

Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Đức Hải - Phó chủ tịch Hội Y học TP Đà Nẵng, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thiện Nhân - phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Như Ái

Hội thảo tập trung làm rõ vai trò của MRI sử dụng chất tương phản đặc hiệu gan mật (EOB-MRI) trong việc phát hiện sớm ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), đánh giá di căn, hỗ trợ ghép gan, đồng thời phân biệt các tổn thương lành tính FNH với Adenoma, u mạch máu...

Các chuyên gia thuộc bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM nhận định: ứng dụng EOB-MRI không chỉ tăng độ chính xác trong chẩn đoán, mà còn tiết kiệm chi phí, cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

PGS.TS.BS Võ Tấn Đức, Chủ tịch Hội chẩn đoán hình ảnh TP HCM. Ảnh: Như Ái

Cùng ngày, đội ngũ kỹ thuật viên của Thiện Nhân Hospital tham gia buổi đào tạo thực hành chuyên sâu (hands-on) về kỹ thuật chụp, phân tích hình ảnh EOB-MRI. Bác sĩ CKII Lê Duy Mai Huyên - Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM trực tiếp hướng dẫn, giúp các y bác sĩ nâng cao tay nghề, nắm vững quy trình triển khai kỹ thuật mới, từ đó tối ưu hóa hiệu quả chẩn đoán, hỗ trợ lâm sàng.

Hiện Thiện Nhân Hospital đầu tư hệ thống MRI 3.0 Tesla Lumina - thiết bị chẩn đoán hình ảnh thế hệ mới từ Siemens (Đức), tích hợp kỹ thuật chụp gan mật chuyên sâu kết hợp thuốc đối quang EOB (Primovist). Công nghệ này cung cấp hình ảnh sắc nét về nhu mô gan, đường mật, hỗ trợ phát hiện HCC giai đoạn sớm, tổn thương nhỏ, không điển hình hoặc di căn gan khó phát hiện trên siêu âm hoặc CT thường quy.

Bên cạnh khả năng phân tích chuyên sâu theo các thì động học (động mạch, tĩnh mạch cửa, thì muộn và thì gan mật), hệ thống còn hỗ trợ phân tầng nguy cơ, theo dõi tiến triển bệnh và lên kế hoạch điều trị cá thể hóa, góp phần nâng cao hiệu quả chữa bệnh lẫn tiên lượng lâm sàng cho người bệnh.

BS.CKII Lê Duy Mai Huyên có bài báo cáo về kỹ thuật EOB-MRI tại hội thảo. Ảnh: Như Ái

Ba năm qua, Thiện Nhân Hospital thực hiện hàng trăm ca chụp gan mật bằng kỹ thuật EOB-MRI, góp phần hỗ trợ người dân trong công tác chẩn đoán, điều trị bệnh lý gan mật, tầm soát sớm ung thư và nguy cơ đột quỵ.

Như Ái