Hội thảo khoa học về tiến trình lão hóa lành mạnh

Buổi hội thảo mang lại những góc nhìn mới về lão hóa lành mạnh và những cập nhật mang tính khoa học của hai nguyên liệu MyHMB và Hobamine.

SMARC và TSI Group vừa kết hợp tổ chức thành công hội thảo khoa học "Cuộc cách mạng chống lão hóa ở cấp độ vi mô và Tiến trình lão hóa lành mạnh", tại New World Saigon và Intercontinental Hà Nội, vào ngày 1/8 và 2/8.

Nội dung của buổi hội thảo được trình bày bởi ông Shawn M. Baier - giám đốc điều hành Viện MTI Biotech, phó chủ tịch bộ phận Phát triển kinh doanh và đổi mới sáng tạo sản phẩm của Tập đoàn TSI và ông Yip Weng Kee - quản lý cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bộ phận Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo sản phẩm của Tập đoàn TSI. Hai diễn giả đã mang đến các bài diễn thuyết mới và cập nhật nhất về tính khoa học, ứng dụng và tiềm năng mà hai nguyên liệu MyHMB cùng Hobamine đem lại cho sức khỏe con người ở mọi lứa tuổi.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều chuyên gia ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trong nước và quốc tế; đội ngũ bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng đến từ các bệnh viện đầu ngành. Đại diện các đơn vị dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm cũng tham dự và các nhà báo đến đưa tin.

Hội thảo diễn ra với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành. Ảnh: SMARC

Bà Cao Đinh Khánh Thảo - giám đốc Công ty TNHH SMARC, đối tác độc quyền của TSI tại Việt Nam chia sẻ khoa học là kim chỉ nam của sản phẩm mà SMARC hướng đến. "Buổi hội thảo mang lại những góc nhìn mới về lão hóa lành mạnh và những cập nhật mang tính khoa học dựa trên các nghiên cứu lâm sàng của hai nguyên liệu MyHMB và Hobamine", bà Khánh Thảo cho biết.

Đánh giá về MyHMB, ông Shawn M.Baier khẳng định sản phẩm của Tập đoàn TSI được chứng minh và công nhận về hiệu quả sử dụng cùng tính an toàn với quá trình nghiên cứu trong hơn 30 năm qua. Đây là nguyên liệu triển vọng trong bối cảnh già hóa dân số, với tác dụng bảo vệ và tái tạo khối cơ, hỗ trợ làm chậm quá trình mất cơ tự nhiên do tuổi tác, hỗ trợ hình thành nhóm cơ và giúp hồi phục chức năng nhanh cho người phẫu thuật, nằm viện lâu ngày. MyHMB có thể được sử dụng cho các đối tượng bao gồm: vận động viên, người trưởng thành có nhu cầu tăng cơ giảm mỡ, người lớn tuổi, người bị mất cơ...

Ông Shawn M.Baier nhấn mạnh về tầm quan trọng của myHMB và Hobamine. Ảnh: SMARC

Ông Shawn M.Baier cho biết Hobamine là nguyên liệu hoàn toàn mới, hứa hẹn mang đến giải pháp chống oxy hóa ở cấp độ tế bào và hỗ trợ miễn dịch hiệu quả, không gây ảnh hưởng đến các quá trình lành mạnh cần thiết trong cơ thể để thúc đẩy chức năng tế bào tối ưu. Hobamine dự đoán sẽ là một nguyên liệu tiềm năng trong cuộc chiến chống lại stress oxy hóa cũng như trẻ hóa tế bào.

Nghiên cứu "Inflammation Biomarker Response to Oral 2-Hydroxybenzylamine (2-HOBA) Acetate in Healthy Humans" Tập đoàn TSI đã chiến thắng hạng mục "Nutrition Research Project of the Year" ở giải thưởng NutraIngredients-USA năm 2023.

Sau bài thuyết trình của hai diễn giả, các chuyên gia và khách mời tham dự cùng các nhà báo có mặt tham gia thảo luận, hỏi đáp về tính khoa học, ứng dụng của hai nguyên liệu MyHMB và Hobamine.

(Nguồn: SMARC)