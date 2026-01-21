Hội thao Five Star Group và tầm nhìn lấy con người làm trung tâm

Hội thao Five Star Group tổ chức thường niên như một phần trong chiến lược xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nơi con người ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển.

Theo đại diện doanh nghiệp, hội thao truyền thống Five Star Group không đơn thuần là sân chơi rèn luyện thể chất, mà đang dần định hình một giá trị văn hóa nội bộ riêng, gắn tinh thần thể thao với triết lý phát triển con người của doanh nhân Trần Văn Mười, Nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty.

Hội thao truyền thống 2026 với chủ đề "Vươn tầm thịnh vượng" tổ chức ngày 10/1 tại Five Star Eco City (Bình Chánh, TP HCM). Ảnh: Five Star Group

Diễn ra vào đầu mỗi năm, hội thao trở thành sự kiện quen thuộc, quy tụ hàng trăm cán bộ nhân viên và đối tác trong hệ sinh thái của tập đoàn. Đây là dịp khởi động cho năm làm việc mới, cũng là thời điểm để tập thể nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp thêm năng lượng và củng cố tinh thần gắn kết. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đối mặt bài toán giữ chân nhân sự, Five Star Group lựa chọn đầu tư bài bản cho một ngày hội thể thao quy mô.

Hội thao truyền thống 2026 với chủ đề "Vươn tầm thịnh vượng" tổ chức tại Five Star Eco City (Bình Chánh, TP HCM), đại đô thị sinh thái do tập đoàn phát triển. Không gian rộng mở, hạ tầng đồng bộ góp phần tạo nên một sự kiện thể thao mang tính kết nối cao.

Các thành viên tham gia môn thi đấu bóng đá. Ảnh: Five Star Group

Phía sau hoạt động này là một chiến lược được Chủ tịch Trần Văn Mười theo đuổi suốt hơn 30 năm. Với ông, thể thao không phải hoạt động phong trào, mà là một phần trong triết lý phát triển bền vững. "Muốn doanh nghiệp mạnh, mỗi cá nhân phải khỏe về thể chất, vững về tinh thần và ý chí", ông chia sẻ. Quan điểm này được cụ thể hóa bằng việc đầu tư hệ thống trung tâm thể thao đa năng và tạo điều kiện để nhân viên tham gia rèn luyện thường xuyên.

Năm nay, hội thao được tổ chức theo hệ giá trị "T-V-M" (True - Visionary - Morality, tạm dịch chân thực - tầm nhìn - đạo đức), gắn với thông điệp "nền tảng vững bền, vươn tầm thịnh vượng". Các môn thi đấu như bóng đá, bóng bàn, tennis, pickleball, đi bộ, chèo thuyền kayak, golf... không chỉ đa dạng mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần kỷ luật, bản lĩnh và tinh thần đồng đội mà Five Star Group hướng tới.

Theo ban tổ chức, giá trị cốt lõi của hội thao không nằm ở thành tích hay huy chương, mà ở cảm giác gắn bó và niềm tự hào khi mỗi cá nhân được là một phần của tập thể. Từ sự đồng lòng này, các mục tiêu kinh doanh và chiến lược dài hạn được triển khai với tinh thần chủ động hơn.

Ở góc độ khác, hội thao cũng tạo không gian tương tác cởi mở giữa lãnh đạo và nhân viên. Trên sân thi đấu, ranh giới cấp bậc được xóa nhòa, thay vào đó là tinh thần đồng đội và sẻ chia. Sự gần gũi này góp phần tạo nên chất keo gắn kết nội bộ - yếu tố khó đo đếm nhưng có giá trị lâu dài.

Đội ngũ nhân sự của tập đoàn. Ảnh: Five Star Group

Giữa áp lực cạnh tranh, chuyển đổi và đổi mới liên tục, việc kiên định đầu tư cho con người không phải lựa chọn dễ dàng. Five Star Group cho biết, đặt con người làm trung tâm không chỉ là thông điệp, mà là chiến lược được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể.

(Nguồn: Five Star Group)