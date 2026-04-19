'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' ở Quảng Trị bị điều tra

Kiểm tra 8 tụ điểm, cảnh sát phát hiện 50 người tham gia "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" do Nguyễn Duy Cường, 35 tuổi, điều hành có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang thu thập hồ sơ, tài liệu để làm rõ dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Hành nghề mê tín, dị đoan thông qua hoạt động "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép. Nhóm này do Nguyễn Duy Cường, quê xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động với khoảng 50 người tham gia.

"Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" có nguồn gốc từ Hàn Quốc, xuất hiện tại Việt Nam từ khoảng năm 2001. Tổ chức hoạt động có hệ thống, với sự chỉ đạo từ bên ngoài, thường núp bóng dưới các hình thức như kinh doanh, từ thiện, nhân đạo để tiếp cận, lôi kéo người tham gia, đặc biệt là học sinh, sinh viên hoặc người gặp khó khăn.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, nhóm này sử dụng các luận điệu như "ngày tận thế", "cứu rỗi linh hồn", kết hợp hỗ trợ ban đầu để tạo niềm tin, sau đó từng bước chi phối tư tưởng. Khi đã tham gia, các "tín đồ" bị tác động tâm lý, cô lập khỏi gia đình, xã hội; buộc sinh hoạt thường xuyên tại các điểm nhóm (gọi là "Sion"), thực hiện các nghi lễ và đóng góp tài chính khoảng 10% thu nhập, với lời hứa "ban phước", nếu không sẽ bị "trừng phạt".

Nguyễn Duy Cường. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Mới đây, qua công tác nắm tình hình và tin báo của người dân, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một nhóm sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" tại phường Đồng Hới. Những người này thường xuyên thay đổi địa điểm để đối phó lực lượng chức năng. Họ không đăng ký tạm trú, lựa chọn nơi kín đáo, có người cảnh giới. Khi sinh hoạt, các "tín đồ" phải tắt điện thoại, giao nộp cho người quản lý, hạn chế đi lại và tuân thủ quy định "bảo mật".

Tổ chức này được phân cấp, trong đó Nguyễn Duy Cường giữ vai trò "chấp sự" (ký hiệu CS). Dưới Cường là các quản lý khu vực (ký hiệu là Q) và quản lý nhóm gia đình (ký hiệu K), thấp nhất là các tín đồ tham gia sinh hoạt.

Nhóm nhắm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, gặp vấn đề về tâm lý, sức khỏe để tiếp cận, sau đó sử dụng tài liệu, video tuyên truyền nhằm lôi kéo tham gia.

Đầu tháng 4, Cường tổ chức "Lễ vượt qua" để kết nạp thành viên tại nhiều điểm ở Quảng Trị, mỗi điểm từ 5-6 người. Phòng An ninh nội địa phối hợp phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh phát hiện 8 địa điểm sinh hoạt trái phép.

Cảnh sát đã làm việc với người cầm đầu Nguyễn Duy Cường, 7 người hỗ trợ tích cực và làm việc với 41 người liên quan. Tang vật thu giữ gồm 8 máy tính xách tay, 31 điện thoại di động, một máy tính bảng, 7 cuốn kinh, 33 loại tài liệu thuyết giảng liên quan đến "Lễ vượt qua", tiền dâng lễ cùng nhiều tài liệu khác.

Những người liên quan thừa nhận việc tổ chức, tham gia sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" là hành vi vi phạm pháp luật. Tài liệu thu giữ cho thấy nhóm có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi và tuyên truyền yếu tố mê tín dị đoan.

Nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động của nhóm "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân không tin, không tham gia các hội nhóm có dấu hiệu mê tín, trục lợi; kịp thời thông báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Đắc Thành