Hồi sinh nhờ lá gan hiến tặng ngày cuối năm

Người phụ nữ 43 tuổi, xơ gan mất bù do viêm gan tự miễn, thời gian sống tính theo ngày, được ghép lá gan từ người cho chết não.

Sáng 31/12, ngày cuối cùng của năm 2025, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thực hiện thành công ca lấy và ghép gan từ người hiến chết não. Người hiến là người đàn ông 51 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), được chẩn đoán chết não.

Người nhận là một phụ nữ được chẩn đoán xơ gan mất bù do viêm gan tự miễn, tiền sử giãn vỡ tĩnh mạch thực quản 7 lần, từng phẫu thuật cách đây 27 năm và can thiệp nút động mạch lách 3 năm trước.

Các bác sĩ hai bệnh viện đã phối hợp lấy tạng hiến, lá gan được vận chuyển bằng đường hàng không về Hà Nội. Sau 5 tiếng ghép, lá gan đã sống trong cơ thể nữ bệnh nhân.

Các bác sĩ thực hiện ghép gan cho bệnh nhân. Ảnh: Lan Hương

"Đây là món quà vô giá của sự sống, mang lại hy vọng mới cho người bệnh và gia đình trong ngày chuẩn bị chuyển giao sang năm mới", đại diện bệnh viện nói.

Ca ghép gan đầu tiên tại bệnh viện được thực hiện vào tháng 10/2017, đến nay nơi này đã thực hiện hơn 300 ca từ người cho sống và chết não. Hiện nay, bệnh viện hoàn thiện kỹ thuật, mở rộng và ứng dụng nhiều phương pháp tiên tiến trong lĩnh vực ghép gan. Bệnh viện đã ghép gan cho người lớn, ghép gan cho trẻ em, ghép gan từ người hiến sống, ghép gan từ người hiến chết não, ghép gan bất đồng nhóm máu, phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan ghép từ người hiến, phẫu thuật nội soi hỗ trợ ở người nhận, ghép gan cấp cứu, chia gan để ghép...

Dự kiến, sắp tới Bệnh viện 108 triển khai ghép gan RAPID, ghép gan phụ trợ, ứng dụng robot trong ghép gan.

Lê Nga