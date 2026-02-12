Hồi sinh đôi chân bằng robot phẫu thuật

Hà NộiNgười phụ nữ 62 tuổi, bị thoái hóa khớp, uống thuốc Đông y, Tây Y nhiều năm không khỏi, được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y phẫu thuật thành công bằng robot.

"Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được triển khai tại Việt Nam, mở ra hy vọng mới cho các bệnh nhân thoái hóa khớp", TS.BS Đỗ Văn Minh, Phó Khoa Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nói.

Bệnh nhân chịu đựng những cơn đau triền miên trong nhiều năm, dù đã điều trị bằng nhiều phương pháp Đông y và Tây y nhưng không thuyên giảm. Tình trạng này khiến bà gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là vào mùa đông. "Mỗi lần ôm đầu gối, tôi chỉ ước có thể gập lại để ngồi, đi như người bình thường", bệnh nhân chia sẻ.

Bác sĩ đang sử dụng Robot CORI phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau khi thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối bằng robot CORI. Bác sĩ Minh cho biết đây là một trường hợp thoái hóa khớp gối giai đoạn muộn điển hình, khi các phương pháp điều trị nội khoa và phục hồi chức năng không còn hiệu quả.

Robot CORI là thế hệ robot phẫu thuật chỉnh hình hiện đại, giúp bác sĩ lập kế hoạch, cắt xương và đặt khớp nhân tạo dựa trên dữ liệu giải phẫu và sinh cơ học riêng biệt của từng bệnh nhân. Ưu điểm nổi bật của CORI là khả năng thu thập dữ liệu giải phẫu trực tiếp tại phòng mổ, loại bỏ nhu cầu chụp CT hay MRI trước phẫu thuật. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ cho bệnh nhân. Thiết bị này hỗ trợ phẫu thuật viên xác định chính xác vị trí và loại bỏ phần xương tổn thương với độ chính xác cao, sai lệch dưới 1 mm.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công trong khoảng một giờ. Chỉ sau 4-6 giờ, bệnh nhân đã có thể đứng dậy tập đi với sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Sau hơn hai tuần tích cực tập phục hồi chức năng, bệnh nhân đã đi lại tương đối tốt, khớp gối vận hành ổn định, cơn đau giảm rõ rệt, chất lượng cuộc sống cải thiện đáng kể.

Phẫu thuật thay khớp gối thường được chỉ định cho bệnh nhân thoái hóa khớp gối giai đoạn 3-4, khi tổn thương nặng và ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hằng ngày mà điều trị nội khoa không còn hiệu quả. Hệ thống robot này hiện chỉ áp dụng trong phẫu thuật thay khớp, bao gồm cả những bệnh nhân có tiền sử chấn thương vùng gối dẫn tới thoái hóa nặng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2019 toàn cầu ghi nhận 528 triệu người sống chung với bệnh thoái hóa khớp, trong đó nhóm trên 55 tuổi chiếm 73%. Tại Việt Nam, tình trạng già hóa dân số cùng tỷ lệ béo phì và chấn thương gia tăng khiến căn bệnh này ngày càng phổ biến.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo bệnh thoái hóa khớp gối thường diễn tiến âm thầm, không gây đau khi ngồi yên nên dễ bị bỏ qua. Nhiều bệnh nhân có tâm lý sợ phẫu thuật nên trì hoãn điều trị, khiến bệnh chuyển biến nặng. Người dân cần duy trì chế độ ăn uống, vận động khoa học và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu sưng đau, cứng khớp bất thường để được can thiệp kịp thời.

Thùy An