Hồi sinh cụ bà ngừng tim, gia đình từng xin về

Bắc GiangCụ bà 73 tuổi bị nhồi máu cơ tim, khi vào viện thì ngừng tim, ngừng thở, gia đình xin đưa về, song bất ngờ có phản xạ kích thích tại nhà.

Gia đình lập tức chuyển cụ trở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu, theo bác sĩ Thái Văn Tiệp, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, hôm 16/4.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cụ rơi vào hôn mê sau ngừng tuần hoàn, sốc tim nghi do nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả chụp chiếu xác định động mạch vành phải bị tắc hoàn toàn, động mạch mũ hẹp nặng. Ê kíp can thiệp đặt stent tái thông động mạch vành, kết hợp hồi sức tích cực và điều trị hỗ trợ bằng máy thở do bệnh nhân tụt huyết áp nghiêm trọng.

Sau hơn một tháng điều trị, sức khỏe cụ tiến triển rõ rệt, cai máy thở, rút ống nội khí quản, ăn uống được. Hiện bà được phục hồi chức năng vận động.

Theo bác sĩ Tiệp, tình trạng bệnh nhân vô cùng nguy kịch với tổn thương tim nặng nề và nhiều lần rơi vào suy hô hấp. Có những thời điểm huyết áp tụt sâu, buộc phải phối hợp sử dụng hai loại thuốc vận mạch liều cao để duy trì tuần hoàn. Trường hợp này được xem là minh chứng điển hình cho thấy tầm quan trọng của việc can thiệp tim mạch kịp thời, đặc biệt trong các ca nhồi máu cơ tim cấp.

Bác sĩ điều trị bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính mỗi năm toàn cầu có 17,5 triệu người tử vong do các bệnh tim mạch. Trong đó, nhồi máu cơ tim là cấp cứu khẩn, nếu không kịp thời, nguy cơ tử vong 50%. Tại Việt Nam, mỗi năm khoảng 200.000 người chết vì bệnh tim mạch, chiếm 33% tổng số ca tử vong. Bệnh có thể xảy ra đột ngột khi đang ngủ, chơi hay làm việc và có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Tỷ lệ người trẻ nhập viện tăng 5-10% mỗi năm.

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người cần kiểm soát các yếu tố nguy cơ, duy trì cân nặng khỏe mạnh. Hạn chế uống rượu, bỏ hút thuốc; ăn nhiều rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt; không tiêu thụ thức ăn nhanh, nhiều chất béo công nghiệp, đồ chiên rán xào...

Hoạt động thể dục từ 30-60 phút/ngày và 5 ngày một tuần. Tiêm phòng ngừa cúm, phế cầu và các bệnh nhiễm trùng lan rộng khác như Covid. Ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng tâm lý xã hội, trầm cảm. Người từ 40 tuổi trở lên, bạn nên đi khám tầm soát với siêu âm tim, điện tâm đồ, kiểm tra các chỉ số như mỡ máu, đường huyết, huyết áp. Khi có các biểu hiện bất thường như đau tức ngực, khó thở, tim loạn nhịp... cần lập tức vào viện.

Thúy Quỳnh