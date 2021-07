Hồi sinh bé gái ngưng tim

TP HCMBé gái 9 tuổi ngụ Bình Chánh, lên cơn trụy tim sau hai ngày khởi phát sốt, thở mệt, đánh trống ngực.

Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, ngày 11/7, cho biết khi nhập viện vào hai tuần trước do viêm cơ tim, bé đã vào rung thất, tim đập loạn xạ, môi tái nhợt. Siêu âm ghi nhận tim đã giãn to, co bóp yếu.

Bé được khẩn cấp đặt máy tạo nhịp tạm thời, dùng thuốc vận mạch liều cao, cần kết nối ECMO (tim phổi nhân tạo). Hệ thống này được tạo thành từ một chiếc máy bơm, một lá phổi nhân tạo và một bộ hâm nóng máu - hoạt động như thay thế cho quả tim của bệnh nhi đang bị tấn công bởi virus gây viêm cơ tim.

Bé ngừng tim trong lúc được đặt máy ECMO, bác sĩ phải liên tục phải xoa bóp tim ngoài lồng ngực, tiêm thuốc nâng mạch Adrenalin.

Bé gái ngưng tim 50 phút khi thiết lập ECMO Các bác sĩ thay nhau xoa bóp tim cứu cháu bé. Video do bệnh viện cung cấp.

Hơn 50 phút "rượt đuổi cùng tử thần", dưới sự chỉ đạo của phó giám đốc bệnh viện Nguyễn Minh Tiến, kíp Hồi sức do bác sĩ Nguyễn Đạt Thịnh làm trưởng nhóm, kíp Ngoại Lồng Ngực cùng kíp Tim Mạch đã giúp quả tim của bệnh nhi đập trở lại, có nhịp đều hơn.

"Sóng huyết áp từ thẳng đơ đã duy trì ổn định và nảy đều đẹp dần", bác sĩ Vũ chia sẻ giây phút hồi sinh bé.

Những ngày sau đó, bé còn sốt và quấy nhiều dù đã có thuốc an thần, nhịp tim chủ yếu là nhịp của máy tạo nhịp. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của hệ thống tim phổi nhân tạo, nhịp tim bé dần ổn định, ngưng dần thuốc vận mạch. Sau một tuần, bé cai được máy thở và máy ECMO. Ngày 11/7, sức khỏe bé hồi phục tốt.

Nhiều ê kíp y bác sĩ phối hợp cứu bé khi ngưng tim. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Bệnh viêm cơ tim khó phát hiện khi các triệu chứng khởi đầu rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với các bệnh khác như cảm sốt. Hậu quả của bệnh rất nặng nề, thậm chí tử vong.

Để phòng bệnh, bác sĩ Vũ khuyến cáo, hạn chế để trẻ tiếp xúc với người lớn đã mắc những bệnh liên quan đến các siêu vi, dinh dưỡng cho trẻ đầy đủ, chủng ngừa các bệnh bạch hầu, cúm, rubella, quai bị... Trẻ ở tuổi đi học cần tập thói quen rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.

Lê Phương