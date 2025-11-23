Hội Sáng chế Việt Nam lần đầu vinh danh 'Hiệp sĩ sáng chế'

Hội Sáng chế Việt Nam đã trao danh hiệu Hiệp sĩ sáng chế cho hai tác giả sáng tạo tiêu biểu trong nước và ngoài nước với những kết quả nghiên cứu nổi bật.

Lễ vinh danh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Sáng chế Việt Nam ngày 22/11.

Hiệp sĩ sáng chế - Knight of Invention nằm trong khuôn khổ giải thưởng Ngôi sao Sáng chế - IPSTAR, vinh danh người tiên phong, có tinh thần vượt khó trong quá trình sáng chế, theo đuổi ý tưởng từ nghiên cứu đến khi ứng dụng thành công. Đây cũng là những tác giả từng được giải thưởng, danh hiệu uy tín cấp quốc gia và quốc tế liên quan đến sáng tạo và sở hữu trí tuệ, giải thưởng lớn về khoa học và công nghệ, được các tổ chức chuyên môn vinh danh, cũng như truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Ở hạng mục đầu tiên, danh hiệu được trao cho Hiệp sĩ sáng chế trong nước và Hiệp sĩ sáng chế ngoài nước.

Trong nước, ông Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam (Busadco) được nhận giải thưởng này.

Ông Hoàng Đức Thảo nhận giải Hiệp sĩ sáng chế trong nước. Ảnh: Bảo Lâm

10 năm qua, ông Thảo được cấp 73 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích với phần lớn được ứng dụng thực tiễn. Ông cũng có nhiều thành tích trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhận danh hiệu Anh hùng lao động năm 2011, các giải quốc gia về sáng tạo khoa học công nghệ. Ở quy mô quốc tế, ông từng đoạt bốn giải của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và 38 giải vàng, bạc quốc tế khác về sáng tạo khoa học và công nghệ.

Trong khi đó, Hiệp sĩ sáng chế ngoài nước vinh danh bà Phạm Thị Kim Loan. Bà Loan có nhiều sáng chế được đánh giá cao, thương mại hóa rộng rãi trên thị trường quốc tế. Giai đoạn 2015-2025, bà Loan được cấp hơn 183 bằng độc quyền sáng chế/giải pháp tại hơn 50 quốc gia.

Bà Phạm Thị Kim Loan nhận giải thưởng Hiệp sĩ sáng chế ngoài nước. Ảnh: Bảo Lâm

Danh sách các tác giả sáng tạo ra nhiều sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp bằng độc quyền tại Việt Nam có đăng ký hồ sơ tham dự IPSTAR 2025 nhiều tên tuổi nổi bật, với top 7 có từ 20 sáng chế trở lên.

Ngoài ông Thảo với 73 bằng sáng chế, còn có TS Tô Đạo Cường (51), TS Lê Văn Tri (48), TS Lưu Hải Minh (46), GS.TS Vũ Thị Thu Hà (29), Ths Đỗ Đức Thắng (25) và TS Bùi Hùng Thắng (20).

Ở danh sách sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp bằng độc quyền tại nước ngoài, bà Kim Loan đứng đầu với 183, tiếp theo là ông Lê Thành Nguyên (16), GS.TS Vũ Thị Thu Hà (5).

Theo ông Bùi Văn Quyền, Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam, danh hiệu này được xét tặng dựa trên đóng góp nổi bật, bền bỉ và có giá trị thực tiễn của các tác giả trong hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật. Kết quả thể hiện qua số lượng bằng sáng chế được cấp, hiệu quả thương mại hóa, doanh thu mang lại cho doanh nghiệp, cũng như những đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế xã hội.

Ông Quyền cho rằng đây không chỉ là tôn vinh các cá nhân xuất sắc, mà còn là sự ghi nhận đối với những người tiên phong đã đưa tri thức công nghệ vào đời sống, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo của Việt Nam ra thế giới.

Đại diện một số tác giả nhận bằng chứng nhận tại lễ vinh danh. Ảnh: Bảo Lâm

Giải thưởng IPSTAR 2025 cũng vinh danh 10 sản phẩm công nghệ tiêu biểu của năm. Trong đó, giải nhất thuộc về sản phẩm Bê tông cốt sợi phi kim thành mỏng của công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam. Công nghệ này đã ứng dụng rộng trong một số công trình nhờ ưu điểm về độ bền, khả năng chịu lực, trọng lượng nhẹ và tuổi thọ cao. Sản phẩm cũng mang lại doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp, qua đó cho thấy hiệu quả thương mại cao.

Bốn sản phẩm tiếp theo cùng nằm top 5, gồm Cụm sản phẩm máy sản xuất xây dựng xanh của công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu (Nghệ An), một "quy trình khép kín" về vật liệu xây dựng xanh không nung - tận dụng - tái chế; Công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất phân bón phức hợp hữu cơ vi sinh từ nguồn hữu cơ sẵn có tại chỗ của công ty cổ phần Công nghệ sinh học (Hà Nội); Bút lông bảng mực lỏng của công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long (TP HCM); và Máy sấy hạt macca của Công ty TNHH MTV Công nghệ sau thu hoạch Dương Xuân Quả (An Giang).

Các sản phẩm thuộc top 10 có Tay nâng hỗ trợ nâng hạ tự động của công ty cổ phần Tay máy Việt Nam (Hà Nội); Nhà thép 7 của công ty cổ phần thương mại và xây lắp Trường Giang (Hà Nội); Thiết bị vật lý trị liệu kéo giảm áp đa khớp của công ty TNHH Thương Nam (Hải Phòng); Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Ginkgo biloba của công ty cổ phần công nghệ mới Nhật Hải (Hà Nội); và Nhà khung mái vòm lắp ghép của công ty cổ phần khoa học công nghệ Việt Nam (TP HCM).

Ngoài ra, IPSTAR 2025 cũng vinh danh nhà sáng chế dưới 18 tuổi. Em Vũ Thùy Lâm, sinh năm 2010, với ba sáng chế được cấp trong năm nay. Trong khi đó, các em Ngô Gia Bảo, Đỗ Gia Khánh, Bùi Lê Nhật Minh (cùng sinh năm 2004) đứng ở các hạng tiếp theo với mỗi em được cấp một sáng chế trong năm 2025.

IPSTAR là giải thưởng thường niên do Hội Sáng chế Việt Nam cùng cộng đồng doanh nghiệp triển khai. Năm nay, ban tổ chức nhận được hơn 60 bộ hồ sơ tham dự.

