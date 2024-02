Hồi phục kỳ diệu sau 2 lần ngưng tim trong 50 phút

AnhBen Wilson, 31 tuổi, ngừng tim hai lần trong gần một giờ sau đó hồi phục, khiến các bác sĩ kinh ngạc.

Wilson bị ngưng tim tại nhà tháng 6 năm ngoái. Các nhân viên y tế đã phải sốc điện 17 lần để giúp anh hồi phục. Theo lý thuyết, tim anh đã ngừng đập hai lần trong vòng 50 phút.

Sau đó, bác sĩ để anh thở máy trong trạng thái hôn mê trong 5 tuần để giảm thiểu tổn thương não do thiếu oxy tạm thời. Các bác sĩ liên tục nói với người yêu của Wilson là Rebekka Holmes rằng rằng kết quả anh rất xấu, gia đình nên chuẩn bị tinh thần sẵn vì tỷ lệ sống sót mong manh.

Bất chấp những tiên lượng đó, Wilson phục hồi một cách kỳ diệu sau khoảnh khắc cận kề cái chết. Anh tỉnh dậy, miệt mài học cách đi lại và nói chuyện. Hiện anh lên kế hoạch cho đám cưới của mình, sau khi cầu hôn cô Holmes vào tháng 12 vừa qua.

Sự cấp cứu kịp thời

Tháng 6/2023, Wilson lên cơn đau tim và đổ gục trên nền đất. Cô Holmes tiến hành hô hấp nhân tạo ngay sau đó. Bác sĩ cho biết Wilson có cục máu đông chặn động mạch tim. Nếu cô Holmes không thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) kịp thời, anh có thể đã tử vong chỉ sau vài phút.

Khi nhập viện, Wilson được sử dụng máy khử rung tim 11 lần trong vòng 40 phút. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng, trái tim anh đập trở lại. Bác sĩ buộc phải đặt anh trong trạng thái hôn mê để giảm thiểu mọi tổn hại đến các cơ quan. Trong các trường hợp ngưng tim phổi, đây là thủ thuật để giảm hoạt động của não, hạn chế tổn thương não do thiếu oxy.

Ben Wilson nhập viện, có sự chăm sóc của Rebekka Holmes. Ảnh: Daily Mail

Tình trạng thiếu oxy trong thời gian dài như anh Wilson có thể khiến bệnh nhân phải sống thực vật suốt quãng đời còn lại, ngay cả khi tim còn đập, do mức độ tổn thương não phải gánh chịu.

Anh Wilson được chỉ định đặt stent giúp giữ động mạch trong tim luôn thông thoáng. Ca phẫu thuật khẩn cấp thành công, nhưng Wilson vẫn phải chịu một loạt biến chứng nghiêm trọng, giành giật sự sống từ tay thần chết.

Anh bị sưng não đến mức nguy hiểm hai ngày sau đó. Cô Holmes thậm chí được thông báo cáo thể sẽ phải nói lời từ biệt người yêu mình, bởi anh sẽ không sống sót qua buổi đêm.

Dù vậy, bác sĩ vẫn bám víu vào những "tia hy vọng cuối cùng". Họ gặp nhiều khó khăn khi đánh thức Wilson khỏi tình trạng hôn mê, bởi bệnh nhân có thể bị co giật, suy thận, thậm chí sản sinh cục máu đông khác gây ra vấn đề với đường thở.

Nhớ lại thử thách kinh hoàng của người bạn đời, cô Holmes chia sẻ bản thân đã ở bên cạnh anh trong suốt thời gian nằm viện.

"Tôi hát cho anh ấy nghe bài Dream a Little Dream of Me, bài hát của chúng tôi. Tôi xịt nước hoa lên con gấu bông anh ấy mua cho tôi với dòng chữ 'Yêu em đến tận cung trăng'", cô chia sẻ, hôm 25/2.

Hồi phục diệu kỳ

Cuối cùng, khi Wilsonb thoát khỏi cơn hôn mê, từ đầu tiên anh gọi là Rebekka, tên người yêu mình.

"Đó là khoảnh khắc rất đẹp", cô nói.

Anh phải nằm viện 4 tháng tiếp theo để chờ có chỗ tại trung tâm phục hồi tâm thần chuyên dụng, nơi điều trị các nạn nhân chấn thương sọ não. Cuối cùng, vào tháng 12, anh hồi phục hoàn toàn, được xuất viện về nhà.

Đến nay, các bác sĩ không thể xác định lý do chính xác giúp anh hồi phục một cách diệu kỳ sau thử thách. Tiến sĩ Jennifer Hill, giám đốc y tế điều hành Bệnh viện NHS Foundation Trust của Sheffield, nơi anh được điều trị, cho biết: "Chúng tôi rất vui khi biết Ben đang ổn định. Sự phục hồi của anh đáng chú ý hơn do tình trạng nghiêm trọng khi nhập viện".

Thục Linh (Theo Daily Mail)