Hội Nông dân Việt Nam hợp tác cùng Bảo hiểm PVI

Bảo hiểm PVI và Hội Nông dân Việt Nam triển khai thỏa thuận hợp tác về việc thực hiện "Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân".

Căn cứ thỏa thuận hợp tác ngày 18/3/2022, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Thỏa thuận hợp tác và thảo luận Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận năm 2022 và những năm tiếp theo. Hội nghị đồng thời được triển khai trực tuyến tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Định, Phó chủ tịch BCH TW Hội Nông dân Việt Nam, ông Phạm Anh Đức, Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI, lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, thường trực Hội Nông dân các tỉnh thành phố, lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Hội Nông dân các tỉnh thành phố và các ban chức năng, các đơn vị thành viên Bảo hiểm PVI.

Ông Nguyễn Xuân Định, Phó chủ tịch BCH TW Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: PVI

Hội nghị trình bày nội dung Thỏa thuận hợp tác và dự thảo kế hoạch triển khai năm 2022 và định hướng những năm tiếp theo, hướng dẫn quy trình và cách thức triển khai kế hoạch. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp, tuyên truyền giới thiệu và cung cấp tới cán bộ, hội viên, nông dân các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ (gồm sản phẩm bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc) như: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, Bảo hiểm sức khỏe cho người vay vốn, Bảo hiểm tai nạn, ốm đau, Bảo hiểm ô tô, Bảo hiểm xe máy, Bảo hiểm xây dựng, Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, Bảo hiểm tài sản với những quyền lợi và mức phí bảo hiểm ưu đãi.

Thông qua Hội Nông dân các tỉnh thành phố trong cả nước, Bảo hiểm PVI cũng sẽ hợp tác đào tạo, phát triển lực lượng cộng tác viên, đại lý bán hàng góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.

Hội nghị được triển khai trực tuyến tại các tỉnh thành. Ảnh: PVI

Bảo hiểm PVI là đối tác quan trọng của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Với hệ thống mạng lưới công ty thành viên phủ khắp và dịch vụ tiện ích đầy đủ, PVI cũng được lựa chọn hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành Y tế Việt Nam và tới đây là Bảo hiểm Xã hội Việt Nam... để cung cấp các dịch vụ bảo hiểm thiết yếu cho các hội viên, thành viên.

Kết thúc quý I/2022, tổng doanh thu của PVI đạt 3.828 tỷ đồng, hoàn thành 125,9% kế hoạch quý và 36% kế hoạch năm, tăng trưởng 32,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó doanh thu bảo hiểm gốc tăng trưởng 30,4%. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 213 tỷ đồng, hoàn thành 159,7% kế hoạch quý, tăng trưởng 24,1%.

Ông Phạm Anh Đức, Tổng Giám đốc Bảo hiểm PVI phát biểu tại sự kiện. Ảnh: PVI

Doanh nghiệp phát triển hệ thống bán lẻ trên toàn quốc với 40 đơn vị thành viên. Trung tâm Chăm sóc Khách hàng miền Bắc, miền Nam của Bảo hiểm PVI được đầu tư công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

Bảo hiểm PVI được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và tổ chức xếp hạng tài chính A. M. Best xếp hạng năng lực tài chính B++ (Tốt) trong nhiều năm. Bên cạnh đó là các giải thưởng như Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam do Vietnam Report bình chọn; Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ Tốt nhất Việt Nam 2021 và Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ Thực hiện Hoạt động Trách nhiệm xã hội Tốt nhất Việt Nam 2021 do tạp chí Tài chính International Finance Magazine bình chọn.

Tuệ Minh