Hội nghị VUS TESOL 2022 thu hút gần 3.000 người tham gia

Với mục tiêu trở thành hệ thống giáo dục hàng đầu Việt Nam,VUS cung cấp các chương trình giáo dục chuẩn quốc tế, giúp trang bị kiến thức, tư duy toàn cầu, kỹ năng học tập, làm việc và nền tảng ngôn ngữ vững chắc. Từ đó, thế hệ trẻ Việt Nam có thể tự tin kết nối thế giới và kiến tạo tương lai cho chính mình và cộng đồng.

Hệ thống đã được vinh danh với nhiều giải thưởng quan trọng như: Trung tâm luyện thi Cambridge hạng mức cao nhất - Hạng vàng; Đối tác ủy thác khảo thí IELTS chính thức hạng mức kim cương của British Council Vietnam khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; Chứng nhận trung tâm đạt chuẩn chất lượng đào tạo quốc tế bởi NEAS trong 4 năm liên tục.

Năm 2021, VUS cũng nhận được giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Companies To Work For in Asia 2021).