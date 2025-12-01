Hội nghị vinh danh môi trường làm việc tại Việt Nam 2025

Ra đời từ năm 2013, bảng xếp hạng này do Anphabe thực hiện, được bảo trợ bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và kiểm chứng bởi Intage Việt Nam. Giải thưởng là thước đo về sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng. Kết quả hướng tới cung cấp cho cộng đồng nhân sự và doanh nghiệp cái nhìn chuyên sâu về xu hướng nhân sự và môi trường làm việc tại Việt Nam.
Bước sang năm thứ 12, hội nghị với chủ đề "Code the Future - Lập trình tương lai" mang đến bức tranh toàn cảnh về xu hướng làm việc trong kỷ nguyên công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI). Sự kiện đồng thời công bố bảng xếp hạng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" 2025, dựa trên khảo sát hơn 73.000 đáp viên, trong đó có hơn 7.000 sinh viên, đánh giá hơn 650 doanh nghiệp. Chương trình năm nay còn vinh danh thêm hai hạng mục giải thưởng bổ sung là "Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam" và "Chứng nhận nguồn nhân lực hạnh phúc", nhằm phản ánh nhiều hơn trải nghiệm của người lao động và sức hút của doanh nghiệp.
Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Võ Tân Thành, Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng 2025 là thời điểm bản lề, khi AI và tự động hóa định hình lại cách doanh nghiệp vận hành, đòi hỏi lãnh đạo "tái lập trình" tổ chức và nâng cao kỹ năng đội ngũ để thích ứng và bứt phá. Những doanh nghiệp được vinh danh tại hội nghị đều là những doanh nghiệp kiên định với triết lý phát triển con người, kiên cường vượt qua biến động, chủ động tạo ra môi trường làm việc hạnh phúc.
Ở khối doanh nghiệp vừa, PepsiCo Foods Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số một trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025. 2025 là năm thứ ba liên tiếp và lần thứ 11 doanh nghiệp này góp mặt trong bảng xếp hạng.
Trong bảng xếp hạng khối doanh nghiệp lớn, vị trí số 1 thuộc về Unilever Việt Nam. Gần ba thập kỷ có mặt tại Việt Nam, doanh nghiệp liên tục được vinh danh vị trí số 1 trong bảng xếp hạng khối doanh nghiệp lớn và top 1 ngành Hàng tiêu dùng (Thực phẩm và Phi thực phẩm).
Điểm nhấn của hội nghị là báo cáo độc quyền "Code the Future - Lập trình tương lai" do bà Thanh Nguyễn, Giám đốc điều hành và Truyền cảm hứng hạnh phúc Anphabe cùng bà Lưu Bảo Vân, Giám đốc Nghiên cứu Intage Việt Nam, cùng trình bày. Báo cáo khắc họa xu hướng tinh gọn và tái cấu trúc của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên AI, đồng thời đưa ra định hướng giúp người lao động và trí tuệ nhân tạo cùng phát triển hài hòa trong thời đại mới.
Bên cạnh đó, phần trình bày của bà Rachele Focardi, Diễn giả toàn cầu, Chủ tịch Ủy ban Lực lượng lao động đa thế hệ thuộc Tổ chức Phát triển con người ASEAN nêu ra góc nhìn giúp doanh nghiệp thúc đẩy sáng tạo, thông qua thấu hiểu khác biệt đa thế hệ và xây dựng đội ngũ làm việc hài hòa.
Phiên nội dung với chủ đề "Bộ gen lãnh đạo mới" có sự góp mặt của các Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Phụ trách Nhân sự và Giám đốc Nhân sự đến từ Unilever Việt Nam, PepsiCo Foods Việt Nam, Saint-Gobain Việt Nam, Schneider Electric, The MAP. Các diễn giả cùng thảo luận và chia sẻ về tư duy lãnh đạo mới trong việc xây dựng niềm tin và cách dẫn dắt đội ngũ vững vàng giữa những biến động của kỷ nguyên AI.
Bên cạnh đó, hội nghị còn vinh danh Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2025. Hạng mục quy tụ những doanh nghiệp tiêu biểu với nhiều hoạt động đa dạng và tích cực, thu hút thế hệ sinh viên.
Ngoài ra, Anphabe cũng chứng nhận và vinh danh những doanh nghiệp có nguồn nhân lực hạnh phúc. Những đại diện này có chiến lược và thực hành hay trong việc thúc đẩy chỉ số hạnh phúc của người lao động tại nơi làm việc.
Xuyên suốt lễ vinh danh, khu vực "Happiness Bar" của các đơn vị đồng hành trở thành điểm nhấn đặc biệt tại hội nghị. Không gian này mang đến năng lượng tích cực, nơi khách tham dự có thể trải nghiệm, giao lưu và tận hưởng những khoảnh khắc kết nối tràn đầy cảm hứng.
