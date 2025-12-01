Hội nghị vinh danh môi trường làm việc tại Việt Nam 2025

Bước sang năm thứ 12, hội nghị với chủ đề "Code the Future - Lập trình tương lai" mang đến bức tranh toàn cảnh về xu hướng làm việc trong kỷ nguyên công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI). Sự kiện đồng thời công bố bảng xếp hạng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" 2025, dựa trên khảo sát hơn 73.000 đáp viên, trong đó có hơn 7.000 sinh viên, đánh giá hơn 650 doanh nghiệp. Chương trình năm nay còn vinh danh thêm hai hạng mục giải thưởng bổ sung là "Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam" và "Chứng nhận nguồn nhân lực hạnh phúc", nhằm phản ánh nhiều hơn trải nghiệm của người lao động và sức hút của doanh nghiệp.