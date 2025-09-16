Hội nghị về giải pháp hạ tầng số cho AI sắp diễn ra ở Hà Nội

Hội nghị Đổi mới Sáng tạo Innovation Day 2025 diễn ra ngày 17/9 tại Hà Nội do Schneider Electric tổ chức, tập trung vào hạ tầng số cho AI gồm trung tâm dữ liệu, tòa nhà và lưới điện thông minh.

Hội nghị xoay quanh chủ đề "Phát triển hạ tầng số sẵn sàng cho AI - Động lực tăng trưởng mới của Việt Nam". Theo Báo cáo "Nền kinh tế AI Việt Nam 2025" do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Boston Consulting Group (BCG) thực hiện, AI có thể đóng góp khoảng 120–130 tỷ USD cho kinh tế Việt Nam vào năm 2040. Quy mô thị trường AI Việt Nam được Markets and Data ước tính đạt khoảng 1,52 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng bình quân gần15,8% mỗi năm giai đoạn 2023-2030. Trong bối cảnh đó, phát triển hạ tầng số là một mục tiêu của chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 2030.

Tại Innovation Day Hà Nội 2025, đơn vị tổ chức cho biết sẽ mang đến bức tranh tổng quan các xu hướng công nghệ đang tác động đến hạ tầng số, từ quản lý năng lượng đến tự động hóa. AI được xem là thành phần xuyên suốt trong các giải pháp quản trị hạ tầng, tối ưu vận hành và sử dụng năng lượng.

Innovation Day Hà Nội 2025 của Schneider Electric sẽ giới thiệu nhiều xu hướng công nghệ đang tác động mạnh đến Việt Nam. Ảnh: Schneider Electric

Chuỗi phiên thảo luận chuyên sâu xoay quanh ba nhóm chủ đề. Thứ nhất là trung tâm dữ liệu, tập trung về những đổi mới trong thiết kế, điện toán biên, công nghệ làm mát để khám phá cách phát triển các trung tâm dữ liệu đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc AI mật độ cao.

Ở chủ đề tòa nhà bền vững, các diễn giả đi sâu vào lộ trình chiến lược để đạt được mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0, thông qua số hóa, điện hóa và nâng cao hiệu quả năng lượng - được hỗ trợ bởi các hệ thống quản lý tòa nhà, lưới điện siêu nhỏ và năng lượng tái tạo.

Trong khi đó, phiên thảo luận về lưới điện thông minh tập trung vào mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng linh hoạt và tin cậy, bằng các công nghệ đáp ứng nhu cầu điện gia tăng và nguồn phát ngày càng đa dạng.

Trung tâm dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng AI. Sự kiện Innovation Day Hà Nội 2025 hứa hẹn gợi mở nhiều giải pháp cho doanh nghiệp Việt để tận dụng tối đa lợi ích của AI trong hành trình phát triển. Ảnh: Schneider Electric

Innovation Day Hanoi 2025 dự kiến quy tụ nhiều diễn giả công nghệ hàng đầu đến từ Schneider Electric, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (Bộ Công an), Nvidia, Viettel, VinaCapital... Hội nghị cũng sẽ trưng bày nhiều giải pháp đổi mới của Schneider Electric như: Galaxy VXL, MCSeT, EasyPacT MVS...

Sự kiện hướng đến cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị vận hành hạ tầng số và cơ quan quản lý đang quan tâm đến mô hình trung tâm dữ liệu, tối ưu năng lượng trong tòa nhà, cũng như nâng cấp lưới điện trước nhu cầu tính toán AI.

Anh Vũ