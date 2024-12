Hội nghị tôn vinh môi trường làm việc tại Việt Nam

Chương trình do Anphabe tổ chức từ năm 2013, nhằm cung cấp cho cộng đồng nhân sự và doanh nghiệp một báo cáo chuyên sâu về xu hướng nhân sự và môi trường làm việc tại Việt Nam. Năm nay, hội nghị có chủ đề "Bước Nhảy Thời Cuộc - Onto The Next", tạo ra một không gian giao lưu với sự góp mặt của 19 diễn giả hàng đầu từ những doanh nghiệp đầu ngành. Nằm trong khuôn khổ hội nghị, bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam được chú ý với kết quả dựa trên khảo sát của hơn 65.000 người lao động có kinh nghiệm trên toàn quốc đánh giá hơn 700 doanh nghiệp uy tín. Bên cạnh đó, bảng xếp hạng 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam cũng thu hút nhiều đơn vị. Chương trình được bảo trợ bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), kết quả được kiểm chứng bởi Intage Việt Nam.