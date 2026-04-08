Hội nghị khúc xạ Mắt Sài Gòn thúc đẩy kiểm soát cận thị

Hội nghị Khúc xạ nhãn khoa Mắt Sài Gòn 2026 chia sẻ dữ liệu lâm sàng, định hướng tiếp cận dựa trên y học bằng chứng trong kiểm soát cận thị.

Trung tâm Kiểm soát Cận thị Mắt Sài Gòn - trực thuộc hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn - lần đầu tổ chức hội nghị chuyên sâu về khúc xạ nhãn khoa, xoay quanh chủ đề Kiểm soát cận thị dựa trên y học bằng chứng. Sự kiện diễn ra tại TP HCM cuối tháng 3, thu hút nhiều bác sĩ, chuyên gia trong ngành.

Đại diện ban tổ chức nhấn mạnh cận thị đang trở thành mối nguy của thế kỷ 21. Theo nghiên cứu của Viện Cận thị quốc tế, đến năm 2050, một nửa dân số thế giới có thể bị ảnh hưởng. Trong đó, Việt Nam ghi nhận tỷ lệ học sinh, sinh viên bị tật khúc xạ ngày càng tăng.

Ngoài ảnh hưởng tầm nhìn, cận thị còn tiềm ẩn nguy cơ tiến triển thành bệnh lý nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời. Thực trạng này đặt yêu cầu cấp thiết về xây dựng chiến lược kiểm soát dựa trên bằng chứng khoa học và dữ liệu lâm sàng, thay vì chỉ dừng ở điều chỉnh thị lực.

Ông Huỳnh Lê Đức, Tổng giám đốc tập đoàn y khoa Sài Gòn, phát biểu ở hội nghị. Ảnh: Mắt Sài Gòn

Trong phần phát biểu mở màn, ông Huỳnh Lê Đức, Tổng giám đốc tập đoàn Y khoa Sài Gòn, cho rằng cần tiếp cận kiểm soát cận thị như hành trình dài hạn, kết hợp nền tảng khoa học, dữ liệu lâm sàng với thực hành điều trị chuẩn hóa. "Qua hội nghị, chúng tôi mong tạo diễn đàn học thuật để mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng và từng bước xây dựng mô hình kiểm soát cận thị phù hợp tại Việt Nam", ông Đức nói.

Tiếp nối chương trình, các bác sĩ, chuyên gia trình bày báo cáo chuyên môn về loạt khía cạnh kiểm soát cận thị - từ cơ chế bệnh sinh, sự thay đổi sinh trắc học nhãn cầu đến phương pháp điều trị hiện nay. Diễn giả vận dụng lý thuyết khoa học, gắn liền dữ liệu lâm sàng để làm rõ hiệu quả của từng phương pháp lẫn phạm vi ứng dụng trong thực tế.

Bên cạnh phương pháp phổ biến như tròng kính kiểm soát cận thị, Ortho-K hay atropine, các báo cáo cũng đề cập khái niệm cá nhân hóa điều trị, theo dõi tiến triển và tối ưu hóa hiệu ở từng bệnh nhân. Đa số chuyên gia cho đây là hướng tiếp cận quan trọng trong nhãn khoa hiện đại.

Phần thuyết trình của Ths.bs Nguyễn Huỳnh Yến Nhi - Trưởng Trung tâm kiểm soát cận thị Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: Mắt Sài Gòn

Không chỉ cập nhật kiến thức, hội nghị còn tạo không gian trao đổi học thuật giữa các đơn vị trong hệ thống. Các bác sĩ và cử nhân khúc xạ lần lượt chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng, thảo luận tình huống thực tế, làm rõ nhiều vấn đề trong quá trình điều trị.

Ban tổ chức cho rằng vai trò của đội ngũ cử nhân khúc xạ nhãn khoa ngày càng được thể hiện rõ nét trong thực hành, từ khâu đo khám, theo dõi tiến triển đến triển khai các giải pháp kiểm soát cận thị. Sự phối hợp giữa các chuyên môn góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và đảm bảo tính liên tục trong chăm sóc bệnh nhân.

Cử nhân khúc xạ Võ Huỳnh Nhi từ Tập đoàn Y khoa Sài Gòn trình bày báo cáo "Kê đơn kính trẻ em và khám khúc xạ toàn diện". Ảnh: Mắt Sài Gòn

Khép lại chương trình, ban tổ chức lần nữa khẳng định qua các nội dung được trình bày và thảo luận, Hội nghị Khúc xạ nhãn khoa thường niên Mắt Sài Gòn 2026 vừa góp phần làm rõ những hướng tiếp cận trong kiểm soát cận thị, vừa thúc đẩy ứng dụng các giải pháp dựa trên bằng chứng thực hành.

Thời gian tới, ban lãnh đạo Mắt Sài Gòn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động học thuật, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc thị lực và kiểm soát cận thị cho trẻ em, đồng thời đồng hành gia đình, nhà trường trong mục tiêu bảo vệ thị lực học đường.

Phú Cát