Hội nghị khoa học bàn về chăm sóc trẻ sinh mổ

Hội nghị Khoa học toàn quốc quy tụ 1.000 bác sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực sản khoa, nhi khoa và dinh dưỡng, cập nhật các nghiên cứu mới và giải pháp dinh dưỡng cho trẻ sinh mổ.

Hội nghị do Hội Sản Phụ khoa Việt Nam phối hợp Tập đoàn Danone và nhãn hàng sữa Aptamil tổ chức tại Hà Nội và TP HCM trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua. Hội nghị bàn chuyên sâu về một loạt vấn đề mang tính thời sự như thực trạng gia tăng của tỷ lệ sinh mổ tại Việt Nam, những bằng chứng khoa học mới nhất về tác động lâu dài của sinh mổ đến sự phát triển của trẻ, cùng với đó là các giải pháp can thiệp dinh dưỡng khả thi trong việc tăng cường miễn dịch cho trẻ sinh mổ. Sự kiện mang đến cơ hội kết nối chuyên môn, được xem là một trong những hoạt động học thuật nổi bật trong liên ngành sản - nhi - dinh dưỡng năm nay.

Hội nghị quy tụ các chuyên gia đầu ngành về sản - nhi - dinh dưỡng. Ảnh: Danone

Các báo cáo chuyên sâu được trình bày bởi các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ đến từ các bệnh viện, cơ sở y tế đầu ngành như Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương... Một số chủ đề trọng điểm được trình bày tại hội nghị có thể kể đến "Phân tích thực trạng sinh mổ và ảnh hưởng của các biện pháp can thiệp"; "Hệ Biotics, sữa mẹ và ứng dụng"; "Chiến lược can thiệp dinh dưỡng cho trẻ sinh mổ, từ chứng cứ lâm sàng đến dữ liệu thế giới thực".

Hội nghị còn có phần chia sẻ chuyên sâu về sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đời sống và thực hành giao tiếp đồng cảm với các sản phụ, giúp người tham dự có thêm góc nhìn đa ngành và cập nhật những xu hướng chăm sóc mẹ và bé mới nhất.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Danone

GS.TS.BS Nguyễn Viết Tiến - Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam cho biết: "Hội nghị không chỉ dừng lại ở việc nhận diện thách thức, mà còn tập trung vào các giải pháp dựa trên bằng chứng khoa học vững chắc từ các nghiên cứu Julius 1, Julius 2, Dragon và dữ liệu thế giới thực từ Hong Kong. Từ đó, mang đến góc nhìn toàn diện về vai trò của dinh dưỡng, đặc biệt là synbiotics trong việc hỗ trợ hệ tiêu hóa và miễn dịch của trẻ sinh mổ". Ông kỳ vọng những nghiên cứu và khuyến nghị được chia sẻ tại hội nghị sẽ góp phần giúp đội ngũ y tế có thêm chiến lược chăm sóc bà mẹ - trẻ em phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam.

GS.TS.BS Nguyễn Viết Tiến - Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam (thứ hai, bên phải) chủ trì phiên thảo luận. Ảnh: Danone

PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ - Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Tâm Anh nhận xét: "Hội nghị khoa học được tổ chức bài bản, quy mô. Nội dung cập nhật, mang tính ứng dụng cao, đặc biệt là các bằng chứng lâm sàng quốc tế rất giá trị cho thực hành điều trị". Nhiều bác sĩ khác cũng đánh giá cao tính kết nối chuyên môn giữa các khối sản - nhi - dinh dưỡng.

Bà Trần Thị Hoàng Thư - Tổng giám đốc Danone Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Danone

Bà Trần Thị Hoàng Thư - Tổng giám đốc Danone Việt Nam bày tỏ sự trân trọng đối với sự tham dự của các chuyên gia: "Danone cam kết không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng cao, mà còn tích cực đầu tư vào hoạt động khoa học, hợp tác chặt chẽ với cộng đồng y tế. Hội nghị lần này là cơ hội để cùng thảo luận về thách thức sinh mổ - hiện chiếm 37% theo Bộ Y tế năm 2022 và cập nhật các bằng chứng mới nhất nhằm hỗ trợ miễn dịch, tiêu hóa cho trẻ sinh mổ". Bà kỳ vọng sự kiện sẽ tạo nền tảng đồng thuận chuyên môn trong việc ứng dụng dinh dưỡng can thiệp, đặc biệt là vai trò của synbiotics nhằm thu hẹp khoảng cách miễn dịch cho trẻ sinh mổ tại Việt Nam.

Kim Anh