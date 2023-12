Hội nghị kết nối và tôn vinh môi trường làm việc

Khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Anphabe khởi xướng thực hiện từ 2013 và là một trong những khảo sát đầu tiên chuyên đo lường sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng tại thị trường Việt Nam. Ngoài khảo sát, Anphabe còn đưa ra các báo cáo về nhân sự, nhân tài và môi trường làm việc với nhiều chủ đề như: Vươn tầm doanh nghiệp với nguồn nhân lực đa thế hệ (2016); Together Towards Tomorrow - Đồng hành vững bước tương lai (2019); The Big Shift - Bước chuyển lớn (2021); The Symphony of Change - Bản giao hưởng thay đổi (2022)...