Ban Quản lý khu Kinh tế Tỉnh Long An (LAEZA) vừa phối hợp với Công ty cổ phần IMG Phước Đông tổ chức hội nghị đầu tư Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông, sáng ngày 8/4.

Hội nghị được tổ chức tại Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông (huyện Cần Đước, tỉnh Long An). Tham dự hội nghị có: nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang; nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ - Trương Hòa Bình; Bí Thư Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út và các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện chính quyền và ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông trong năm 2022 với tổng số vốn đầu tư 1.531 tỷ đồng, gồm: Công ty cổ phần Dầu Thực Vật Tân Bình – Nakydaco; Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ TNL; Công ty TNHH Hicrete; Công Ty TNHH Allmed Medical Textile và trao thông báo thực hiện dự án đầu tư cho 3 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư 824 tỷ đồng gồm: Công ty TNHH Sản xuất Phân bón Kali Cà Mau; Công ty cổ phần Sản xuất Bảng và Phụ kiện Sài Gòn; Công Ty TNHH Vĩnh Phát Phước Đông.

Tại hội nghị, Công ty cổ phần IMG Phước Đông đã ký 2 thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tân Cảng Hiệp Phước và Viện Quy hoạch Phát triển Đô thị Bền vững. Đơn vị này cũng ký kết hợp đồng đầu tư với 10 doanh nghiệp.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa công ty cổ phần IMG Phước Đông và công ty cổ phần tiếp vận Tân Cảng Hiệp Phước. Ảnh: IMG Phước Đông

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết tỉnh sẽ tiếp tục thúc đẩy mời gọi đầu tư, phát triển đối ngoại và khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các khu công nghiệp là nền tảng và cầu nối quan trọng trong việc thu hút nhiều dự án kinh tế hơn nữa tại Long An. Riêng Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông nắm giữ vị trí đắc địa cả về đường thuỷ và đường bộ, đồng thời đang là điểm sáng về quy hoạch hạ tầng khu công nghiệp của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Trí

"Thời gian tới, tỉnh hy vọng Khu công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông tiếp tục hoàn chỉnh hạ tầng, cải thiện thủ tục, nâng cao dịch vụ để thu hút được thêm nhiều nhà đầu tư, nhanh chóng lấp đầy toàn khu công nghiệp", lãnh đạo tỉnh chia sẻ.

Ông Trương Tấn Sang nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước phát biểu tại Hội nghị đầu tư KCN Cầu Cảng Phước Đông, Long An. Ảnh: Minh Trí

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả trong thực hiện xây dựng cũng như thành tựu thu hút đầu tư thời gian qua tại Khu công nghiệp. Qua đó, tạo được những điểm nhấn và trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ông cũng lưu ý chủ đầu tư luôn quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống và chỗ ở cho công nhân lao động.

Ông Lê Tự Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần IMG Phước Đông chia sẻ, sau 1 năm đi vào hoạt động, diện mạo Khu công nghiệp Cảng Phước Đông đã có nhiều thay đổi. Từ những bãi đất trống, những khu đất san lấp chưa hoàn thiện, nay đã là những dãy nhà xưởng với hàng trăm container máy móc. Các đơn vị hàng hải, vận tải cũng đang chuẩn bị tiến hành thi công khu cảng. Dự kiến sau một năm nữa, nơi đây sẽ hoàn thành giai đoạn một của khu cảng quốc tế phức hợp.

"Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông mang kỳ vọng sẽ trở thành khu công nghiệp tiên tiến, theo hướng phát triển xanh – sạch - bền vững. Khu công nghiệp hứa hẹn sẽ thu hút các nhà đầu tư an tâm vào hoạt động sản xuất, nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Long An", ông Lê Tự Minh nhấn mạnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch TP HCM đã trao giải Bạc – Giải Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ 2 cho Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông. Được vinh danh giải bạc ở hạng mục các khu vực đã được đầu tư xây dựng, Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông đáp ứng các tiêu chí về: cơ sở, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan được đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn thiện theo đúng quy hoạch; đảm bảo chất lượng sử dụng, môi trường xanh – sạch – đẹp, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư sống trong khu vực hài lòng và đánh giá cao của hội đồng giải thưởng.

Đại diện Sở Quy hoạch TP HCM trao bằng khen và cúp giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia cho đại diện Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông. Ảnh: Minh Trí

Theo chủ đầu tư, hỗ trợ an sinh xã hội cũng là một trong những mục tiêu hàng đầu song hành cùng phát triển kinh tế của Khu công nghiệp Cảng Phước Đông. Cũng trong buổi lễ, IMG Phước Đông đã tài trợ là trang thiết bị phòng tin học cho 3 trường học ở địa bàn huyện Cần Đước: THPT Đức Hòa, Nguyễn Hữu Thọ, THPT Cần Đước.

Dự án Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông có tổng diện tích 128,8 ha. Hệ thống giao thông đường chính 4 làn xe, đường nội bộ 2 làn xe kết hợp vỉa hè và cây xanh trong khu. Sản phẩm và dịch vụ ở Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông bao gồm: cho thuê đất, nhà xưởng xây sẵn, nhà xưởng xây theo yêu cầu và kho bãi.

Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông sở hữu thế mạnh trong vận chuyển hàng hoá bằng các tuyến giao thông đường bộ như: đường tỉnh 826B đi ngang qua dự án nối với Quốc lộ 50, tiếp giáp gần với đường vành đai 3 và 4.

Về đường thủy, cảng Phước Đông nằm trong khu công nghiệp thuộc hệ thống cảng biển quốc gia. Đây là cảng phục vụ vận chuyển hàng hoá khu vực phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long, vị trí cách cảng quốc tế Long An 20km và cảng Cát Lái 48km. Cầu cảng Phước Đông sở hữu chiều dài giáp sông Vàm Cỏ hơn 3 km, khả năng tiếp nhận tàu đến 20.000 DWT.

Sơn Quỳnh