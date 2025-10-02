Hội LHPN Đồng Nai phối hợp Vedan mở lớp tập huấn sử dụng gia vị

Hội Liên hiệp Phụ nữ Đồng Nai phối hợp Vedan Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng và bảo quản thực phẩm an toàn, lan tỏa nhận thức về gia vị minh bạch và chống hàng giả.

Chương trình mang chủ đề "Bữa cơm của mẹ" diễn ra trong hai ngày 27-28/9 tại ba xã Long Thành, Thống Nhất và Bàu Hàm, thu hút hơn 350 chị em tham dự.

Chương trình được tổ chức với mục tiêu kịp thời bổ sung những kiến thức cho người tiêu dùng khi chọn nguyên liệu, gia vị nấu ăn làm sao đảm bảo vị ngon và an toàn, xây dựng thói quen tiêu dùng thông minh. Qua đó, các bà mẹ - những người trực tiếp lựa chọn và chế biến thực phẩm hàng ngày trong gia đình được trang bị các kiến thức đúng về an toàn vệ sinh thực phẩm và nhận diện, lựa chọn sản phẩm minh bạch, an toàn.

Các thành viên Hội LHPN tham gia chuyên đề "Bữa cơm của mẹ" tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai ngày 27/9. Ảnh: Hội LHPN Đồng Nai

Trong bối cảnh vấn nạn hàng giả, hàng nhái đang trở thành mối lo ngại lớn đối với người tiêu dùng Việt Nam, chương trình có sự tham gia của đại diện Phòng quản lý thị trường số 3 và 4 (Sở Công thương) tỉnh. Thực tế, hàng giả vừa gây thiệt hại về kinh tế, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và niềm tin vào chất lượng sản phẩm nội địa.

Có mặt tại sự kiện, ông Nguyễn Vũ Khanh - Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 3 tỉnh Đồng Nai chia sẻ các kiến thức trong Luật An toàn thực phẩm 2025 cũng như những kiến thức cơ bản để nhận biết và phân biệt hàng giả hàng nhái. Luật An toàn thực phẩm mới nhất ngoài hướng dẫn bảo quản và sơ chế thực phẩm, còn thúc đẩy người dân cam kết, lựa chọn các sản phẩm chất lượng từ các kênh phân phối chính thống và lên kế hoạch cho hướng đi tiêu dùng thông minh.

Theo ông Khanh, khi sử dụng nguyên liệu cũng như gia vị chất lượng cao và chế biến đúng cách sẽ tạo nên hương vị đặc trưng cho món ăn, tránh được các phụ gia độc hại, giữ được các dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Ông Nguyễn Vũ Khanh chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Hội LHPN Đồng Nai

Thực phẩm và món ăn trở nên ngon miệng hơn khi có thêm gia vị. Vì thế, chị Vũ Thị Hương - Phó ban công tác phụ nữ Hội LHPN Đồng Nai chia sẻ thêm các phương pháp phù hợp để hỗ trợ chị em phụ nữ chọn gia vị an toàn. Các phương pháp này gồm kiểm tra nhãn mác (xuất xứ, nơi sản xuất, thành phần dinh dưỡng...) tra cứu QR code để truy xuất nguồn gốc và các chứng nhận an toàn thực phẩm như ISO, HACCP hoặc tem chống giả... Chị Hương cũng lưu ý chị em tránh những khái niệm không rõ ràng như "đóng gói tại", "hoàn tất tại". "trộn tại"...

Chị Vũ Thị Hương, Phó ban công tác phụ nữ, Hội LHPN Đồng Nai chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Hội LHPN Đồng Nai

Chương trình càng thêm sôi động khi chính các chị em chia sẻ kinh nghiệm của mình về cách chọn lựa thực phẩm tươi đảm bảo dinh dưỡng, cách nhận biết gia vị có nguồn gốc minh bạch, chất lượng cao an toàn cho sức khỏe gia đình... Nhiều chị em mong muốn chuyên đề được tổ chức thường xuyên hơn và có thể mở rộng tới các địa phương khác.

Phụ nữ xã Thống Nhất chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức lựa chọn sản phẩm gia vị khi nấu ăn Ảnh: Hội LHPN Đồng Nai

Tham gia chuyên đề "Bữa cơm của mẹ" là dịp để các hội viên Hội Phụ nữ Đồng Nai giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc lựa chọn thực phẩm, chế biến món ăn và bảo vệ sức khỏe gia đình. Vedan Việt Nam với vai trò là đơn vị tài trợ, đã thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong các hoạt động xã hội. Việc hỗ trợ tổ chức sự kiện là một cách hiện thực hóa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ - lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng gia đình và xã hội.

(Nguồn: Vedan Việt Nam)