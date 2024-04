Hồi ký về những năm cuối đời của Hoa hậu Mỹ 2019

Hồi ký Hoa hậu Hoàn vũ Mỹ Cheslie Kryst kể về năm tháng sống cùng bệnh trầm cảm và áp lực là người của công chúng.

Sách By The Time You Read This - The Space Between Cheslie's Smile And Mental Illness (Thời điểm bạn đọc điều này - Khoảng cách giữa nụ cười của Cheslie và bệnh tâm thần) gồm những nội dung do Cheslie Kryst viết trước khi qua đời năm 2022, sẽ được xuất bản vào ngày 23/4.

Bìa hồi ký của Cheslie Kryst. Ảnh: Forefront Books

Cheslie Kryst đăng quang Hoa hậu Mỹ tháng 5/2019 ở tuổi 28, trở thành thí sinh lớn tuổi nhất thắng cuộc thi. Bên cạnh danh hiệu sắc đẹp, cô cũng nhận bằng cử nhân đại học luật và thạc sĩ. Sinh thời, Kryst từng là phóng viên được đề cử giải Emmy cho chương trình ExtraTV. Người đẹp luôn tạo ấn tượng với vẻ tươi tắn và sôi nổi trước ống kính.

Thế nhưng, theo People, chỉ người thân thuộc như mẹ Cheslie Kryst mới biết được khía cạnh u ám của con gái. Bà cho biết cô bị bệnh trầm cảm và luôn lo sợ không bao giờ làm tốt mọi việc. Trong hồi ký, Kryst mô tả bản thân "mang một loại cảm giác không thể lay chuyển rằng mình không thuộc thế giới này", phải chiến đấu "liên tục với tiếng lòng luôn nói 'không bao giờ đủ'" cho mọi nỗ lực. Cô cũng viết về áp lực đằng sau thành công: "Tôi phải trở nên hoàn hảo vì tôi đại diện cho thế hệ trẻ, phụ nữ và cộng đồng dân da đen - họ đều là những người từng bị xã hội từ chối".

Cheslie đăng quang tại Hoa hậu Hoàn vũ Mỹ 2019. Ảnh: Miss Universe Organization

Trong sách, người đẹp cho biết bị công kích từ khi kết quả hoa hậu được công bố. Cô viết: "Chỉ trong vài giờ đồng hồ, tôi phải xóa rất nhiều bình luận kèm biểu tượng buồn nôn khắp Instagram cá nhân. Vài người còn nhắn tin kêu tôi hãy tự tử. Mọi thứ chỉ làm tăng sự bất an lâu nay trong tôi - cảm giác những người xung quanh biết nhiều và giỏi hơn mình. Tôi nghĩ bản thân không xứng đáng nhận danh hiệu này. Họ sẽ sớm nhận ra tôi là kẻ lừa đảo. Tôi cảm thấy mình như kẻ giả mạo, không chỉ trong những cuộc thi sắc đẹp".

Cheslie Kryst - nữ luật sư đoạt giải Miss USA 2019 Giây phút đăng quang của Cheslie. Video: Miss USA

Kryst viết trong vài tuần tiếp theo cô luôn kìm nén những suy nghĩ hoảng loạn, thiếu tự tin suốt nhiều cuộc phỏng vấn. Cô so sánh bản thân như một kẻ thất bại khi cẩn thận lựa chọn câu trả lời thích đáng, tự trách chính mình vì không sử dụng từ ngữ thích hợp, không nói điều gì sâu sắc hay hài hước. Kryst cố gắng loại bỏ cảm xúc tiêu cực bằng cách áp dụng cơ chế phòng vệ tâm lý, tập trung suy nghĩ về những câu nói tích cực nhưng không hiệu quả.

Sau gần ba năm đương nhiệm, Cheslie Kryst chọn cách kết thúc cuộc sống, ba tháng trước sinh nhật lần thứ 31. New York Post đưa tin thi thể cô được tìm thấy bên dưới tòa nhà - nơi Cheslie ở một mình trong căn hộ tầng 9. Một nguồn tin cho biết lần cuối người đẹp được nhìn thấy trên sân thượng tầng 29.

Cheslie Kryst và mẹ. Ảnh: April Simpkins

Bà April Simpkins thực hiện ước nguyện cuối cùng của con gái với hy vọng quyển sách có thể đến tay những người đang đánh vật với bệnh tâm thần. Ở cuối hồi ký, bà viết thêm về khoảnh khắc đau lòng khi biết Kryst qua đời cùng những điều cô phải trải qua.

Trong đám tang Kryst, bà nghĩ bản thân phải cố gắng sống lạc quan vì muốn cho thế giới biết những điều phi thường về con. Theo People, doanh thu sẽ được quyên góp cho Quỹ tưởng niệm Cheslie C. Kryst nhằm hỗ trợ các chương trình vì sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên.

Cheslie Kryst sinh năm 1991 tại bang Michigan. Bên cạnh thành tựu sắc đẹp, cô là luật sư chuyên xử lý các vụ tố tụng dân sự. Người đẹp nhận bằng MBA luật tại đại học Wake Forest. Ngoài công việc chính, Cheslie có đam mê lớn với lĩnh vực thời trang. Cô từng thiết kế đồ ngủ và áo choàng cho hai nhãn hàng Goodwill và Rock the Runway, mở trang blog White Collar Glam về quần áo bảo hộ lao động cho phụ nữ.

