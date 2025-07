Hồi ký cựu tổng thống Mỹ Joe Biden được đấu giá 10 triệu USD

Bản quyền hồi ký của ông Joe Biden có giá 10 triệu USD, song đây là con số thấp so với những tác phẩm cùng thể loại, theo Wall Street Journal.

Hôm 23/7, tờ Wall Street Journal đưa tin tập đoàn xuất bản Hachette mua bản quyền hồi ký của cựu tổng thống Mỹ Joe Biden trong một phiên đấu giá, ông Biden nhận tạm ứng khoảng 10 triệu USD (khoảng 261 tỷ đồng).

Tác phẩm hiện chưa ấn định ngày phát hành, nội dung xoay quanh thời gian làm việc của ông Biden tại Nhà Trắng. The New York Times cho biết cuốn sách là "cơ hội để cựu tổng thống kể lại nhiệm kỳ của mình và trả lời những nghi vấn xoay quanh năng lực lãnh đạo". Trong các sự kiện gần đây, ông Biden nhiều lần nhắc đến tác phẩm, đồng thời cho biết bản thân đang làm việc cật lực để đẩy nhanh quá trình hoàn thiện bản thảo, bất chấp sức khỏe không ổn định do mắc ung thư.

Cựu tổng thống Mỹ Joe Biden tại sự kiện ở New Castle, Delaware, ngày 30/5. Ảnh: Reuters

Việc các nhà xuất bản chi số tiền lớn để mua bản quyền hồi ký tổng thống không hiếm vì thể loại này có tiềm năng về doanh thu và giá trị biểu tượng lớn. Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama từng lập kỷ lục năm 2017 khi bán bản quyền hai cuốn sách A Promised Land (2020) và Becoming (2018) với giá 60 triệu USD. Theo nhiều nguồn tin, ông Bill Clinton cũng nhận khoản tương đương cho hồi ký My Life (2004). Tuy nhiên, kể từ năm 2024, thị trường sách chính trị mất dần sức hút, theo Wall Street Journal. Do vậy, khoản tạm ứng 10 triệu USD của ông Biden được đánh giá là "con số khiêm tốn".

Trước đó, Joe Biden từng cho ra mắt hồi ký Promise me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Perpose (bản dịch tiếng Việt có tên là Hứa với con, ba nhé). Sách ghi lại những dấu ấn của năm 2015, năm quan trọng và khó khăn nhất trong cuộc đời ông. Khi đó, ông đã bước sang nửa cuối nhiệm kỳ thứ hai làm Phó tổng thống dưới thời Barack Obama, trong khi con trai ông - Beau, Tổng chưởng lý bang Delaware - đang vật lộn với căn bệnh ung thư não và qua đời cuối tháng 5. Tác phẩm gây tiếng vang trong dư luận và đứng thứ nhất trong danh sách best-seller của New York Times.

Ông Joe Biden sinh năm 1942, tên đầy đủ là Joseph Robinette Biden Jr, là tổng thống thứ 46 của Mỹ từ năm 2021 đến 2025. Ông là một trong số ít người được nhận huân chương tự do của Mỹ, huân chương dân sự cao quý nhất nước này.

Châu Anh (theo Wall Street Journal, Washington Post)